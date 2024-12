L-Gante se metió en la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez y opinó sin filtros

El romance entre L-Gante y Wanda Nara sigue dando que hablar. Mientras la conductora enfrenta su divorcio con Mauro Icardi, también se encuentra en el ojo de la tormenta por sus recientes enfrentamientos con la China Suárez. En este contexto, el cantante de cumbia fue consultado sobre el tema en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda.

Todo comenzó cuando Nancy Duré, panelista de Socios del Espectáculo, lo interceptó con una pregunta directa: "¿Y vos, que sos amigo de la China, qué opinas de la filtración de audios?". Sin rodeos, L-Gante respondió: "La verdad, no estuve viendo nada de eso, no tengo idea, no tengo conocimiento".

Pese a la hábil respuesta que dio el cantante de cumbia, Nancy insistió, refiriéndose a los audios íntimos que involucraron a la China Suárez y que, según trascendió, no habrían salido directamente de Wanda. Sin embargo, el músico mantuvo su postura: "Sí, por eso, me acabo de enterar". Además, negó haber conversado con la actriz sobre el tema, aclarando que solo se ven de vez en cuando por cuestiones laborales.

La cena de Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y La China Suárez que desató rumores

Duré no quiso perder la oportunidad de informar sobre lo ocurrido en el restaurante Gardiner, donde coincidieron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, cada uno en diferentes mesas. Aunque los rumores señalaban un clima tenso, L-Gante minimizó la situación: "Estuvo buena la cena, muy buena. Después, no he visto mucho lo mediático, pero lo que pasó en el momento no es nada similar a lo que dicen".

El trasfondo de la polémica entre Wanda y la China

Este nuevo capítulo de la disputa entre Wanda y la China tiene sus raíces en el escándalo del 2021, cuando la actriz fue vinculada sentimentalmente con Icardi. Aunque él negó cualquier encuentro, la modelo no quedó convencida y, desde entonces, la relación entre ambas quedó completamente rota.

En las últimas semanas, Nara no solo expuso chats comprometedores, sino también audios donde la China hacía fuertes declaraciones sobre Pampita y el recordado episodio del motorhome. Según Yanina Latorre, quien estuvo en la gala de Los Personajes del Año, Wanda habría justificado estas filtraciones diciendo: "Quiero que todos sepan quién es realmente".

Las conversaciones filtradas entre Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram @wanda_nara.

A pesar de los intentos por desentrañar lo que realmente sucede en esta trama de amores y conflictos mediáticos, L-Gante prefirió mantenerse al margen, dejando claro que su prioridad es evitar confrontaciones públicas.