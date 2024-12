Nacho Elizalde contó lo que perdió por dejar Luzu TV: "No fue por plata"

Los cambios de fin de temporada de los canales de streaming generaron una inesperada polémica entre los seguidores de dos de los canales más importantes: Luzu TV y Olga. Justamente uno de los que "cambió de vereda" fue Nacho Elizalde, quien se sinceró sobre lo que le costó el cambio.

Nacho era parte del programa Nadie dice nada, y uno de los miembros más antiguos del canal. Por ello, sorprendió a todos cuando anunció que se iba del programa, para luego conocerse que tendría un lugar en Olga.

Nacho era parte del programa principal, Nadie dice nada

"Mi decisión no fue económica, los que me conocen saben que no paro de laburar" dijo Nacho, a lo que agregó que "el sueldo más bajo de Luzu es un sueldo alto", desmintiendo que quizás el problema era que en el canal de Nico Occhiato pagaban poco dinero.

Sin embargo, también admitió que su excompañero está decepcionado con su salida, y que siente que perdió un amigo. Si bien confía en que el tiempo pueda sanar esa ehrida, fue el costo que tuvo que pagar por elegir este nuevo camino laboral.

Occhiato terminó decepcionado por la decisión de su amigo

Además de Nacho Elizalde, el equipo de Tarde de tertulias, liderado por Marti Benza, también pasará a formar parte de la grilla de Olga. La noticia la dio a conocer el propio Occhiato en el programa de los jóvenes, y demostró que se encontraba muy dolido por la decisión.