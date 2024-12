La curiosa estrategia de Santiago del Moro para elegir sus outfits para Gran Hermano 2025

El estilo personal de Santiago del Moro suele ser tema de interés para muchos seguidores de Gran Hermano 2025. El conductor del reality de Telefe elige sus outfits siguiendo siempre la misma estrategia. A diferencia de otros conductores, Del Moro tiene una fórmula que escapa a los estándares de las figuras de la TV.



De acuerdo a La Pavada de Diario Crónica, Santiago del Moro se ocupa personalmente de elegir sus outfits para cada programa de Gran Hermano 2025. Esta rutina no se condice con lo que suele pasar con otras figuras del medio, ya que el conductor de GH 2025 no tiene un acuerdo comercial con una marca de ropa.

Santiago del Moro se encarga él mismo de elegir sus outfits para Gran Hermano. Fuente: Captura Telefe.

El conductor inicia en su casa la preparación para un programa o una gala de GH 2025. Primero, selecciona las prendas de su propio guardarropa. Después, consulta ese outfit con las vestuaristas de Telefe. Las chicas de vestuario del canal sugieren retoques o ajustan detalles para asegurar que el conjunto final sea el adecuado para las cámaras.



Más allá de la ropa, la preparación de Del Moro para cada programa de Gran Hermano 2025 requiere otros detalles. En ese sentido, el trabajo de las maquilladoras y peinadoras de Telefe es clave para que el conductor repita emisión a emisión esa imagen que lo caracteriza desde hace años como una de las caras visibles del reality.

Gran Hermano 2025: ¿qué son y para qué sirven los "golden tickets"?



Gran Hermano 2025 trajo a la casa un agregado que, sin duda, será motivo de rispideces entre los participantes del reality de Telefe. Santiago del Moro fue el encargado de explicar a los competidores y la audiencia qué son y cómo funcionan los "golden tickets".



Pocos días después del inicio del reality, el conductor de GH reunió a los participantes y les comentó la novedad de esta nueva edición: "Vieron que al frente de las bachas hay una especie como de vitrinas. Ese va a ser el kiosco. Semanalmente se van a exponer cosas que ustedes van a poder canjear. Ustedes van a tener uno, dos o tres tickets dorados, que van a hacer para poder canjear cosas que estén en esa vitrina".



Los cortocircuitos en la casa más famosa del país están a la orden del día. Los cruces entre los participantes pueden llegar a cambiar el rumbo de la casa. En Gran Hermano 2025 ya hubo un episodio de este tipo. En la previa de la primera gala de eliminación, Carlos le hizo un desubicado comentario a Candela que no cayó bien entre las mujeres de la casa.



El "kiosco" promete agregar más tensión aún. Será uno de los espacios clave de la temporada 2025 de GH, pero no estará abierto de manera permanente. Los jugadores deberán ganar los "golden tickets" a lo largo de la semana. Estos tickets no se pueden canjear de manera individual. Al contrario, son compartidos y entre todos los miembros de la casa se consensua para decidir qué productos se van a canjear.