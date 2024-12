Brian abrió su corazón en Gran Hermano 2025 y contó su dura historia de vida entre lágrimas

La nueva temporada de "Gran Hermano 2025" trajo con ella 24 participantes con historias de vida de todo tipo, desde romances con famosos hasta graves denuncias por estafa. Poco a poco las historias van apareciendo, y en las últimas horas fue Brian quien se abrió con sus compañeros del reality y emocionó a la audiencia de Telefe.

En su video de presentación, Brian se mostró como el alma de la fiesta: un vendedor ambulante que frecuenta la línea de trenes San Martín desde joven, vendiendo desde golosinas hasta preservativos. "Salgo todos los días a pelearla, es lo que me heredó mi papá y me encanta", dijo en su momento, pero no fue hasta este martes por la madrugada que se supo hasta qué punto peleó por su futuro.

La dura historia de Brian, el vendedor ambulante de "Gran Hermano Argentina"

Sentado en el sauna/sala de streaming de la casa, el hermanito charló con Luca, Renato, Santiago y Juan Pablo sobre su situación económica y la crianza de sus hijos: "No saben lo que yo vivo, capaz, eran solo para comer las cositas que le podía dar y no le podía comprar los botines que él quería o las cositas básicas que un papá tiene que darle", confesó, entre lágrimas.

Brian tiene tres hijos a su cargo, que saluda todas las galas y extraña hasta el punto del llanto. Para el vendedor ambulante, haber llegado a "Gran Hermano" significa un gran alivio para él: "Ahora sé que lo voy a poder hacer y me llena tanto de felicidad, de haber intentado tanto que no lo puedo creer. Es terrible para mí", confesó.

El relato de Brian había cautivado a sus compañeros, quienes lo abrazaron fuerte cuando la emoción lo superó al hablar de su propia infancia: "Si hay algo que nunca tuve es envidia, jamás a nadie. Por ahí veía a algún amigo que se compraba algo y decía ‘fua bien ahí’ y a mí me tocaba verlo de este lado y decía ‘tranqui, ya va a venir’".

Los tres hijos de Brian, participante de Gran Hermano. Foto: Instagram @brianalberto.gh

"Me alegraba y celebraba con todo mi corazón la victoria que estaba viviendo esa persona, y por ahí yo pavaditas que contaba recibía un ‘ah bueno’", agregó. La dura confesión de Brian provocó las lágrimas de Renato, quien viene de una familia de actores con mucho éxito en Perú y desconocía la dura realidad de su compañero de casa.

"Hoy estar acá me parte. El haber intentado tanto y el siempre darle para adelante... Estar acá es, por tanto, darle para adelante", celebró Brian, recordando la frase del futbolista Ángel di María que identifica con su propio viaje: "Golpeé tanto la pared que se rompió. A mí me caía el peso de generaciones de ‘yo voy a salir’ y lo intentaba".

Para el hermanito de 27 años, haber entrado a la casa de "Gran Hermano" ya es premio suficiente, por lo que no tiene los ojos puestos en la gran final: "Ya estoy acá, y de acá para adelante. De acá hasta donde vaya. Me encantaría ganar el premio, pero seis meses sin mis hijos se me hace una locura", cerró su relato.