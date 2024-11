Qué famosa periodista no aceptó la propuesta de volver a América TV: "La llamaron todo el año"

Hace pocos días, en Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron que varios periodistas de LN+ se irán a América TV. Y es que, como suele suceder en esta época de fin de año, la mayoría de las señales analizan sus programaciones y también comienzan los pases.

"Uno de los que se pasaría es Eduardo Feinmann. Otro de los nombres es Antonio Laje, que se acababa de ir y también se habla de Débora Plager", contaron los comunicadores en el ciclo de Eltrece.

En "Socios del Espectáculo" dieron detalles de este éxodo masivo de comunicadores. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Mientras que este martes, Pallares y Lussich dieron más detalles de esta situación y contaron que una famosa periodista no aceptó la propuesta para regresar a América TV.

"Con Adrián fuimos a comer a un lugar y, de casualidad, fuimos testigos de un encuentro cumbre. Y es que allí estaban comiendo el dueño de América, Daniel Vila, y Juan Cruz Ávila, quien gerenciaba, o gerencia todavía LN+, y pasaría a América de vuelta. Él se llevaría con él a casi todo su elenco estable…y Viviana Canosa dice que ella no va a volver a América, que la llamaron todo el año, pero que no quiere", comentaron en Socios del espectáculo.

Viviana Canosa no aceptó volver a América TV.

"Ahora el que está feliz es Majul porque se va a poder hablar todo lo que quiera y no va a interrumpir a nadie, puede hacer todos los papeles", sumó irónicamente Adrián.

"El Pelado, aparentemente, también se queda. Yo hablé con Laje y me dijo que a él lo llevó Juan Cruz y que es un tipo leal. Novaresio dice que no, después veremos, pero el que primero puso el gancho fue Feinmann. En América hay un fuerte revuelo porque no se sabe quién queda, pero hay lugar para todos y para más, todo por verse. Esto pasaría antes de fin de año", concluyó el conductor.