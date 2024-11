Fabián Doman se cansó de un compañero y lo sacó del aire: "Estás nervioso"

Las elecciones de los Estados Unidos acapararon toda la atención de los medios de comunicación y de los principales noticieros de nuestro país. Fabián Doman quien está al mando de un programa de A24, estaba analizando los comicios y discutió fuertemente en vivo coln Adrián Sack, periodista que se encuentra viviendo en el mencionado país.

Todo comenzó cuando el cronista sostuvo que Kamala no fue la candidata ideal para enfrentar a Trump y allí Fabián Doman sostuvo a los gritos que "¡Joe Biden es un mal presidente! ¡Es un desastre!", ante estos gritos, Adrián retrucó fuertemente al conductor quien se mostró molesto.

"Yo vivo acá y te digo que Biden podría haber sacado más votos que Kamala.No hagas piña, hablá por vos, no por todos. No soy el dueño de la razón, pero vivo acá", expresó fuertemente Adrián Sack respecto a los dichos de Doman que respondió que no se quedó callado.

"¿Estás nervioso porque pierden los demócratas?¿Querés que te digamos que están ganando los demócratas?", le preguntó de manera irónica al periodista. Ante esto y visiblemente molesto, Sack contestó que "No soy demócrata. Kamala es anticristiana, no me gusta".

Los periodistas se sacaron chispas en vivo. Foto: Captura de pantalla A24.

Pero la pelea seguía aumentando su tono y ninguno de los dos bajaba el nivel. Es por eso que Fabián Doman sostuvo fuertemente: "Te ponés nervioso con Prado, me contestás mal a mí. Nos contestás mal a todos. Adrián, calmate y volvés en cinto minutos. Estás muy nervioso, no tenemos la culpa del resultado nosotros".

La fuerte pelea entre Adrián Sack y Fabián Doman

En el final y segundos antes que lo saquen del aire, Adrián Sack sostuvo que "Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no de un partido". Cuando él quería seguir hablando, Domán no le hizo caso y finalmente lo sacaron del vivo.