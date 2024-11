Este es el motivo por el que Yuyito González no beso a su pareja Javier Milei

Un año después de aquella entrevista que marcó el inicio de su historia juntos, el presidente Javier Milei regresó al programa "Empezar el día", conducido por su pareja, Amalia “Yuyito” González. Este reencuentro en televisión fue un momento cargado de emociones para la conductora, quien abrió el programa con entusiasmo, anunciando la esperada charla con Milei, ahora en su rol de presidente. La mezcla de política y romance dio un toque especial a esta entrevista que muchos seguidores ansiaban ver.

Durante los primeros minutos del programa, Yuyito González se mostró emocionada y, entre bromas, explicó por qué no podía recibir a Javier Milei con un beso. “No lo puedo besar porque tengo pintura, tengo rouge”, explicó, en referencia a su maquillaje. No obstante, prometió que al finalizar la entrevista no faltaría un momento de cariño entre ellos. “Esperen al final de la entrevista porque ahí sí, chape”, adelantó, dejando ver el lado afectuoso de su relación.

Mira parte de la charla de Javier Milei con su novia Yuyito González

La conductora también aprovechó la ocasión para revelar uno de los gestos de Javier Milei que más la conmueven: que él le tome la mano. Recordó cómo esta muestra de cariño, que ya había sucedido en su primera entrevista juntos, la hace sentir segura y acompañada. “Para mí, saben lo significativo que es sentir cuando él me agarra la mano. Es como la seguridad”, confesó González ante las cámaras. Este detalle muestra cómo un pequeño gesto puede representar mucho en una relación que ha estado bajo el ojo público.

Yuyito recordó que, tras la primera entrevista, muchas personas opinaron sobre su relación con Javier Milei, algunos con comentarios positivos y otros con críticas. Sin embargo, afirmó que, a pesar de todo, la pareja sigue adelante, enfocada en su felicidad. “Me dijeron un montón de cosas, pero acá estamos, felices, contentos”, sentenció, dejando claro que ambos priorizan lo que sienten, sin prestar atención a las opiniones externas.

La dinámica entre Yuyito y Javier Milei durante la entrevista fue una mezcla de complicidad y respeto, en la que la conductora equilibró el tono formal con momentos de cercanía, mientras el presidente compartía sus ideas y reflexiones políticas. Esta fusión entre la vida pública y privada de la pareja brindó a los espectadores una oportunidad única para ver el lado más humano del presidente, así como la fortaleza de su relación en un contexto de alto perfil.

Finalmente, al cierre de la entrevista, Yuyito cumplió su promesa de terminar el programa con un toque de afecto. La pareja se mostró unida, dándose la mano y sonriendo, lo que reafirmó el vínculo que mantienen. Este encuentro en televisión dejó claro que, aunque sus roles en la vida pública sean diferentes, comparten una conexión genuina y sólida que se sostiene tanto en el ámbito privado como ante las cámaras.

El reencuentro entre Yuyito González y Javier Milei fue un recordatorio de cómo el amor y la política pueden convivir, permitiendo a ambos ser ellos mismos sin dejar de lado sus responsabilidades y compromisos.