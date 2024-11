La aclaración de Mirtha Legrand sobre sus dichos sobre Yuyito y Javier Milei

Mirtha Legrand no es de esas personas que se guarde para sí sus opiniones, y su recorrido tanto en la televisión como en el cine le permite tener la espalda suficiente para hacerlo. Incluso, cuando se trata de la pareja entre el presidente Javier Milei y Yuyito González.

Hace unas semanas, la ex actriz había dicho que no le gustaba la pareja que conforman el mandatario y su colega Yuyito, a lo que la vedette le respondió con dureza "Qué mal que está la gente para andar vaticinando cosas horribles sobre la felicidad de otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha y cuáles son sus parámetros de raros y no raros" había dicho.

Manuela Adorni fue uno de los invitados al programa

Por ello, y con motivos de la visita a su programa del vocero presidencial, Manuel Adorni, Mirtha Legrand aprovechó para aclarar a qué se refería cuando dio esa respuesta. “Ella lo interpretó mal. ”Una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja. Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos” confesó la conductora.

Sin embargo, recordemos que hace unos días había dicho también que la pareja le parece "rara". "Qué rara esa pareja ¿no?" había dicho en una entrevista con LN+. Además, en su programa también soltó una crítica sobre la vida privada del presidente “¡Lo que estamos viviendo! Nunca hemos sabido los amores de los presidentes, que está con una, con la otra, que la deja. Yo estoy desorientada”.

Manuel Adorni eligió esquivar el tema y decir que se trata, justamente, de "la vida privada de Javier", y se centró en contestar otros cuestionamientos que surgieron sobre el andar del gobierno.