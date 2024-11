La decisión de Roberto García Moritán sobre la propuesta de ir al programa de Susana Giménez o al de Mirtha Legrand

A dos meses de la sonada ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán, un móvil de LAM (América) dialogó con el empresario, quien más allá de sincerarse sobre sus sentimientos hacia la modelo, también aclaró qué decidió sobre la propuesta de ir al programa de Susana Giménez o al de Mirtha Legrand.

Consultado sobre las invitaciones que recibió para ir a los mencionados ciclos, García Moritán aclaró en primer lugar que antes de que Pampita hablara en algún medio sobre el tema, él consideró imposible salir en algún programa. Sin embargo, acto seguido sumó: "Ahora tuve unos acercamientos, lo estoy pensando, estoy viéndolo. No me quiero sobreexponer, pero es una gran oportunidad para contar mi versión de la hisotira, contar cómo sufrí yo todo este tiempo, la operación política, el daño que ha hecho a mi familia, el mal momento que hemos pasado. Me parece que hay que tener algún canal para poder comunicar las cosas importantes"

Luego, profundizando sobre si irá al ciclo de Susana Giménez o al de Mirtha Legrand, Roberto García Moritán reconoció que ambas son grandes divas a las que es difícil decir que no. Si bien el empresario aclaró que de momento le ha dicho que no a todas las propuestas para ir a un programa de televisión, dejó en claro que próximamente estará delante cámaras en un estudio.

Roberto García Moritán reveló su decisión su presencia en televisión

Por otro lado, más allá de la disyuntiva sobre estar presente en la mesa de Mirtha Legrand o el living de Susana Giménez, Roberto García Moritán destacó la entereza con la que Pampita está transitando la separación. "Yo creo que Caro está por encima de los conflicos. Ella es una mujer excepcional, que entiende que no tiene espacio en su vida para dolor, es pragmática, y tiene que estar bien para los chicos. Yo respeto mucho esa valentía que tiene", remarcó el entrevistado.

Finalmente, García Moritán confesó que no vio la entrevista de Pampita con Susana Giménez porque "le hace mal", y sobre su presente sentimental reconoció: "Yo amo a Caro, no sé si enamorado es la palabra, pero amo a Caro, amo a mi familia".