Furiosa, Julia Mengolini tomó una tajante decisión: "Váyanse todos a la mie*"

Un gran revuelo se produjo en las redes sociales luego de que Julia Mengolini tomara la tajante decisión de abandonar su cuenta de X. En medio de críticas, la periodista desembarcó en un nuevo espacio virtual y explicó las razones.

"Chau, me fui a Bluesky. Váyanse todos a la mie*, trolls del or*", fue el último posteo de Mengolini en X. En tanto que su debut en Bluesky escribió: "¿Alguien por acá? En tuiter soy una criatura grotesca y canalla hecha de recortes viralizados de los trolls, pero en realidad soy otra. Tengo más de 250.000 seguidores, pero estoy baneada, así que, mis tuits casi no se ven. Hace más de diez años me hostigan. Quiero nuevos amigos y un mundo mejor".

Julia Mengolini anunció su salida de X. Foto: X @juliamengo.

De esta manera, Julia Mengolini detalló por qué optó arribar a Bluesky, una plataforma fundada en 2021 que ofrece una experiencia similar a X, pero con un enfoque descentralizado.

La conductora y fundadora de FutuRock tuvo infinitos enfrentamientos en las redes sociales, tanto con sus seguidores como con figuras de la escena política como el presidente Javier Milei.

La salida de Julia Mengolini de X, desató un aluvión de memes y comentarios. "La felicitamos, nunca vuelva", "Al final, los que corren son los kukas". "Ganamos la batalla cultural. Andate y no vuelvas más"; fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes sociales.