Internaron de urgencia a Gladys La Bomba Tucumana por un insólito percance y deberá ser operada

Gladys La Bomba Tucumana sufrió un insólito percance este jueves durante las grabaciones del Cantando 2024 (América), y el episodio derivó en una internación urgencia en el Sanatorio Güemes por haber ingerido accidentalmente una parte de un tenedor de plástico. El insóito percance terminó con una operación para extraer el objeto.

A través de sus historias de Instagram, La Bomba Tucumana explicó: “Hola amigos., cómo están, miren tengo una pulsera. Vengo de la guardia, hoy tuve un accidente y subo esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal, me asusté un montón y es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico. Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomatito de cherry de un ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme me tragué un pedazo de un tenedor, que es súper filoso".

La Bomba Tucumana fue internada por un insólito accidente

En tanto que sobre su internación, La Bomba Tucumana contó: “Intenté hacer de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de jurado VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias. Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré".

Poco después, desde LAM (América) detallaron que tras una comunicación con el centro de salud en el que se encuentra La Bomba Tucumana, se tomó la determinación de que la cantante vaya a operación.