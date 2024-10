Fernando Burlando habló sobre la denuncia contra García Moritán

El abogado mediático Fernando Burlando es alguien quien conoce bien de cerca al empresario y político Roberto García Moritán, y por supuesto también a su ahora ex pareja, Pampita Ardohain.

Es por ello que en las últimas horas se encargó de dar su opinión en los dos temas más importantes que rodean al Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires: su separación y la denuncia por falso testimonio por una causa de estafa millonaria que data en el año 2022.

Moritán fue acusado por falso testimonio

"Es una desventura denunciar a Roberto por falso testimonio cuando lo único que dijo fue la verdad. No está acusado de un delito, él fue testigo de esta causa y no tiene vínculo con esta empresa en nada. Él está mas sorprendido que nadie por esto de Catamarca" le dijo a Intrusos.

De esta manera, una vez aclarada la causa legal, se dio el tiempo también de hablar de la separación con Pampita. Muy vinculado a la farándula, el tema no le es ajeno.

El abogado fue amigo de la pareja

"Es un tema que me duele y no me gusta ver finales así. Recé porque sea algo pasajero pero Caro es una mujer que cuando toma determinaciones las toma, ella es así. Estoy en una encrucijada porque yo los vi juntos y felices y no puedo imaginarme otra cosa" cerró finalmente Fernando Burlando.