Alejandro Fantino dio detalles de su contundente demanda judicial contra Mirtha Legrand

Luego de que en el programa Desayuno Americano (América) dieran a conocer que Alejandro Fantino demandó judicialmente a Mirtha Legrand, el conductor habló sobre el tema en diálogo con un móvil de LAM (América), y dio detalles sobre la acción que inició contra la diva.

La demanda de Fantino contra Legrand se relaciona con una emisión del programa de la legendaria estrella en que estuvo como invitada Natacha Jaitt, y el momento en el que la fallecida mediática dio una lista de nombres de famosos a quienes involucró en una red de pedofilia, apuntando sin pruebas concretas contra el por aquel entonces conductor de Animales Sueltos. y otras tantas figuras.

"Es un juicio que inició en el 2018, es una demanda civil y comercial, que yo energéticamente me desligué. Es más, ni siquiera sabía cómo eso seguía", comenzó Alejandro Fantino sobre las acciones legales que trazó contra Mirtha Legrand.

Luego el conductor se explayó: "No sabía a quiénes habían llamado de testigos, quiénes iban a declarar, cuándo iban a declarar. Eso lo siguió jurídicamente mi abogado, yo por una cuestión energética desconecté de eso, no pensé más en todo lo que pasó y no pensé más en el juicio".

Alejandro Fantino habló de su juicio contra Mirtha Legrand

En tanto que sobre el destino del dinero en caso de que gane la demanda contra Legrand, Fantino explicó: "La plata por supuesto no me la pienso quedar, no sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo. No sé cuánto va a durar (el juicio), porque por ahí dura años".

Por último, Alejandro Fantino recordó que hubo una mediación judicial con Mirtha Legrand y su productor, Nacho Viale, y se limitó a decir: "Yo sé que el juicio está, que es civil y comercial, que no es un juicio penal. Yo solté, a mirar para adelante, sino te quedás siempre enganchado en el pasado. Determiné eso por una cuestión de pensar en todo lo lindo que me pasa y no en otras cosas... No quiero seguir hablando de esto porque preferí soltarlo. Soltarlo es mirar para adelante".