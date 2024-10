El dramático relato de Darín sobre uno de los momentos más duros de su vida

Ricardo Darín es uno de los actores más exitosos de la historia argentina. A lo largo de su carrera ha sabido destacarse en el cine, el teatro y la televisión, siendo siempre querido y reconocido por el público y sus colegas.

Pero hubo un momento en su carrera, cuando aún el actor no tenía la espalda y el reconocimiento que tiene en el presente, cuando todo pareció derrumbarse. Así lo contó el propio Darín durante una entrevista con Dante Gebel en el marco de su ciclo La Divina Noche de Dante, donde contó por primera vez lo que sucedió con una denuncia que recibió en 1991.

En marzo de ese año, recibió una acusación por violar una ley que estaba destinada a que personas con discapacidades importaran vehículos desde el extranjero sin tener que pagar impuestos de importación, tras la compra de un vehículo. El problema es que el actor fue detenido y permaneció detenido durante 3 días.

Apenas salió, su nombre era noticia en todos lados y no por algo bueno. Es que el caso aún no estaba aclarado y la acusación era grave. Para Ricardo, estaba en juego “mi integridad, mi forma de ser, mi educación, me impedían salir a la calle porque yo quería explicárselo a todo el mundo, uno por uno, por la calle”. Por ello, se pasó meses encerrado, recluido y sin tener apariciones, mientras el caso continuaba sin aclararse.

“Tardaron diez años en averiguar a qué me dedico yo. ¿Es un poco raro, no? Es raro. Es raro porque en esa causa que nunca fue del todo aclarada... yo tengo mis propias opiniones al respecto” agregó luego sobre ello.

Darín en su papel de Julio Strassera

Al final, Ricardo Darín, que en ese momento tenía 33 años, pudo al fin encarar el tema y salir a la calle, y terminó todo resolviéndose cuando le tocó cruzarse a una señora discapacitada, que le dejó una frase inolvidable: “Yo confío en vos antes que en la justicia argentina. No tengas vergüenza” y punto final.