Axel presentó nuevo disco en formato físico: "No todo es Spotify"

El reconocido cantautor argentino Axel estrenó su tan esperado álbum "Vuelve", un disco de 12 canciones potentes, emocionantes, humanas, a corazón abierto, que demuestran cómo el artista sigue sorprendiendo con su talento.

El álbum, que fue grabado entre Los Ángeles y Colombia bajo la producción de Cheche Alara y Mapache, en conjunto con sus únicas letras y su inigualable voz, nos transporta a una experiencia repleta de emociones.

Axel, que realizará una gira nacional por toda Argentina, y comenzará el próximo 1 y 2 de noviembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, dialogó mano a mano con MDZ sobre este disco. Ademas recordó una emocionante historia de su relación con Serrat y un video que le envió a su madre.

Vuelve es el título del nuevo disco de Axel.

- Presentaste un disco físico con el librito y todas las letras... algo atípico para la época.

- Es muy emocionante realmente y agradezco a toda la compañía discográfica por el compromiso que asumió. Porque yo también cuando dijimos hacer el disco físico, que ya no se hace, o se hace muy poco, yo sugerí hacer algo austero, ¿no? "Che, no pongamos las letras de las canciones, hagamos tres, cuatro fotos, algo que represente el disco", y la compañía dijo, "no, no. Hacemos un disco con 32 hojas, con todas las letras". Y volví a redoblar la apuesta y dije, "escuchen, no hace falta, si quieren pongamos de las letras de las canciones las frases más relevantes que yo les marco" y dijeron: "No, ponemos las 12 canciones, sus créditos, las fotos, y se hizo una producción de fotos recopado". Fue todo un desafío volver a apostar a esto, pero mirá que bien lo tomó la gente, que cuando sacamos el disco a la venta como una pre-venta de algunas unidades, se agotó. Entonces, la gente quiere comprar un disco, tiene su auto para escucharlo, o su equipo en la casa, no todo es Spotify, no todo es un pendrive, no todo es eso todavía. Hay gente romántica como uno.

- Es volver a nuestra juventud, a tiempos de antes...

- Esto es lo que nos toca hoy y está buenísimo, hay que saber vivir con esto, con equilibrio, sin desconectarse por ahí de esos lugares donde fuiste feliz, sin desconectarse de eso, pero la tecnología y las redes sociales también te aportan mucho. Creo que hay que buscar un balance porque hay mucha gente que al sacar el disco lo quiere tener y yo mantengo ese concepto de aunque saque un disco por Spotify, me gustan las 12 canciones, con un concepto, con un arte de disco pensado, con las canciones que cuentan emociones que se unen una con la otra, que tienen una historia de vida por detrás. Yo soy cantautor entonces me gusta eso, yo no voy con la moda. Si después una canción mía se pega, buenísimo, me alegro porque me da más laburo, estoy feliz, pero no es que yo esté buscando los 30 segundos de TikTok.

Axel presentó este nuevo disco que tiene 12 canciones.

- Después de 7 años de sacar un disco, del que grabaste anteriormente a este, ¿qué cambió en cuanto a tecnología?

- Siete años es muchísimo, pero yo también en ese sentido sigo grabando muy orgánicamente. A mí la batería me gusta que sea una batería que se toca, que también se suman cosas electrónicas sobre esa batería, pero que hay una batería tocada. Me gusta grabar las voces en un estudio, una sala importante, sé que no es necesario 100%, pero es una cuestión de hábitos que a uno lo hacen sentir bien. Cambió muchas cosas, sí, pero no sé, podríamos hoy hacer las fotos del disco por inteligencia artificial, y no, hicimos esta pelota de cuatro metros, la fabricamos, se construyó, se cosió con tela de paracaídas, se infló con una máquina, y hacíamos eso real, hicimos fotos con flores y eran flores reales puestas así, no era agregado por Photoshop.

- ¿Qué etapa musical mostrás en este nuevo disco?

- Yo siempre fui inquieto, aventurero, arriesgado, me gusta siempre reinventarme y buscar, no quedarme en los laureles, me gusta siempre buscar nuevos recursos, nuevas sonoridades, por eso me junto con gente mucho más joven que yo para que puedan interpretar mis canciones, pero aggiornarlas con algo más nuevo, pero sin perder la esencia. Mi premisa es, cualquier canción mía, para yo sentirme identificado, la tengo que poder tocar yo solo, con el piano o con la guitarra. Si hay una canción que yo no puedo defender solo con la guitarra, solo con el piano, no es para mí. Después le podemos poner un sonido re electrónico, todo bien, pero yo tengo que poder tocarla solo.

Estoy muy creativo, estoy en momentos de mucha composición, muy seguro también de lo que quiero mostrar, me siento vocalmente muy bien, preparado, es el crecimiento y la seguridad que uno va tomando. Así que van a encontrar un disco también muy humano, muy genuino. Cuando escuchen las canciones del disco, saben que yo hago catarsis en mis canciones.

- Es muy cercano, te podés sentir muy cercano a las canciones...

- Sí, sí, soy yo contando historias que nos pasan a todos. Entonces soy yo y sos vos también y sos vos también y vas a escuchar y decís, "esto me pasó a mí ahora, esto me pasó ayer" La gira nacional que realizará Axel por el país con su nuevo disco.

- Uno de tus primeros shows fue en el Gran Rex abriendo los shows de Ricardo Montaner cantando una canción de Serrat...

- 25 años han pasado de esto. Tengo que agradecerle a Ricardo Montaner, porque hizo cinco Grand Rex y me permitió abrir los cinco. Cantaba siete canciones antes que él, adelante del telón, ahí con mi banda puesta en línea. Y fue increíble, porque fue darme a conocer en un teatro emblemático que uno soñaba pisar, cantando muchas canciones, cuando la primera que cantaba era "La mujer que yo quiero" de Serrat.

- ¿Te ves cada tanto en videos viejos?

- Sí, el otro día me llegó un VHS de una fan de mi primer Ópera, que fue el 1 de octubre del 2004, hace 20 años. Y dan ganas que desaparezca del mundo jaja pero nada, soy yo y está bueno. Qué bueno haber corregido, crecido, mejorado, haberse reinventado musicalmente. Yo escucho eso y me parece de hace cien años ese artista. Me siento totalmente diferente, siento que canto distinto, que musicalmente soy diferente. Sin haber perdido seguramente la esencia. En esos shows en el Gran Rex estaba mi mamá siempre ahí, todos los días.

- ¿Qué te llevó a que en tu primer disco la primera canción sea un cover de Serrat?

- En mi casa se escuchaba mucho Serrat, porque mi mamá era súper fanática de él. Entonces hacemos esta versión, se la mandamos a Juan Manuel Serrat y él me manda una carta. Me manda una carta de puño y letra diciéndome que le habían encantado las versiones, que tenía como su bendición, como su buen augurio, todo. Y después he cantado con él, tengo una relación muy linda, ha tenido un gesto increíble conmigo. Mi mamá estaba internada, él me invita a cantar y yo fui, pero cuando él se entera me dice, "Axel, me dijeron que tu mamá está internada". Le dije "sí, no te quise decir nada porque mi mamá es re fanática tuya". Y me dijo que le grabemos un video. "¿Cómo le dicen a tu mamá?", me pregunta. "Yuyi", le digo. Entonces, le grabó un video. "Yuyi, bueno, me dijo acá tu hijo que hoy te ingresaron, pero te mandó..." un video como de un minuto le mandó. "Me dijo que él es fanático mío por vos y te espero en España porque le voy a llevar de gira a tu hijo a España...". Un amor. Mi mamá vio el video, se lo mostró a medio mundo y a los 20 días mi mamá falleció. Fue un sueño que le cumplió. La verdad que Joan Manuel es un señor con todas las letras.

- ¿A vos te ha pasado que se te acerque alguien y te diga que cantan o que les gusta la música por vos?

- Sí, mirá. Te voy a contar el ejemplo de una persona que ya es conocida, que es famosa y hoy estoy laburando con él. Maxi Espíndola, de MYA. Antes de hacer MYA, yo ya lo conocía, lo cruzaba, y él siempre un tipazo humilde, buena gente, es un tipazo y re talentoso. Me decía, "loco, yo me quería ir escuchando tu música. Es más, cuando yo salía de gira en los bares, yo cantaba tus canciones. Yo quería ser Axel, yo me sentía que era Axel". Y entonces, después nos cruzamos, hemos cantado juntos en muchos lugares y hoy, mirá las vueltas de la vida, que él es súper conocido, con su proyecto y todo, pero está produciendo mi gira, siendo el responsable de todo lo musical.