Se filtró una foto de Jorge Lanata internado y estalló la polémica

Jorge Lanata está internado desde el mes de junio cuando se descompensó mientras se estaba realizando estudios en el Hospital Italiano, lugar donde se encuentra en estos momentos luego de las cuatro cirugías que le realizaron por la isquemia intestinal que le detectaron. Pero la noticia pasa por otro lado y es que en las últimas horas se filtró una foto del comunicador y se encuentran investigando quien sacó la imagen.

En su programa de streaming, Ángel de Brito comentó que "Jorge tuvo una intervención que no es una operación sino que le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es el que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas".

En el programa de Mariana Fabbiani dieron más detalles de su salud y hablaron sobre la foto que se filtró: "Las noticias son alentadoras al panorama que teníamos. El miércoles pasado pudieron terminar de unir el intestino y la novedad que tenemos ahora es que desde el sábado le bajaron el nivel de sedación".

La conductora le preguntó a su compañero quién se encontraba en la puerta del Hospital Italiano, si sabían ya quién había sacado la foto de Jorge internado: "Esa es una foto que evidentemente saca alguien de adentro del hospital, no hay duda", expresó Mariana con indignación por lo sucedido.

Luego, el cronista comentó que "esta foto corresponde a este último proceso de internación. Las hijas nos dijeron que no sabían nada (de la foto) y que no saben quién fue ni cuándo. Lo que me dice Bárbara es que es alguien mala leche y que van a ver si pueden rastrear el origen".