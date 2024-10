"Yo sé que a vos te gustan las turras": el palito de Wanda Nara a Callejero Fino

Wanda Nara volvió a demostrar su habilidad para generar momentos televisivos como conductora. Wanda asumió la conducción de Bake Off luego de su paso por MasterChef y ahora brilla en una nueva edición de este programa culinario con famosos.

En Bake Off Famosos los jurados son Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis y entre los participantes están Andrea del Boca, Vero Lozano, Javier Calamaro, Mariano Iúdica, Damián de Santo, Marcos Milinkovic, Eliana Guercio, Karina Jelinek, el artista Callejero Fino, Gastón Edul, Nacho Elizalde, Ángela Leiva, Cande Molfese y Camila Homs.

Wanda Nara es la conductora de Bake Off Famosos.

El cruce entre Wanda Nara y Callejero Fino

En un nuevo capítulo de Bake Off Famosos, la conductora se acercó a Callejero Fino con una propuesta musical que dejó al descubierto la química entre ambos.

Durante el programa, Nara reveló que se encuentra trabajando en un nuevo tema musical y que se está adentrando en el mundo del RKT. Intrigada por la reacción del cantante, le consultó sobre su opinión al respecto. Callejero Fino, sorprendido por la noticia, no dudó en elogiar a la conductora y destacar su talento.

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando Wanda Nara interpretó una parte de su nueva canción, dirigida directamente a Callejero Fino. "Yo sé que a vos te gustan las turras porque sos el más turro...", fueron las palabras que dejaron al cantante sin habla. Ante la insinuación, el artista se mostró sorprendido pero no negó la afirmación.

“No, no te estoy diciendo que te gustan las turras”, le aclaró Wanda. “Sí, si me gustan”, replicó el cantante. Sin perder tiempo, la conductora le preguntó si quería hacer una colaboración con ella, a lo que el cantante le dijo que lo haría si le gusta la canción. “Si no te gusta me podés ayudar y le cambiás una parte", insistió Wanda.