La furia de Karina Jelinek contra el jurado tras ser la primera eliminada de Bake Off Famosos

Bake Off Famosos comenzó con la conducción de Wanda Nara y la participación de Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis en el jurado. En cuanto al rating, la nueva apuesta de Telefe fue la más vista en el prime time de la televisión.

El primer programa constó de dos desafíos donde los participantes famosos tenían que poner a prueba su capacidad y demostrarle al jurado porque debían seguir en el reality. Finalmente, Karina Jelinek y Mariano Iúdica fueron los dos participantes que quedaron en la cuerda floja.

Entre ellos dos, Betular, Christophe y Maru Botana tuvieron que elegir al primer eliminado. Luego de debatir volvieron a la carpa y expresaron que quien no seguía en la competencia era nada más ni nada menos que Karina Jelinek quien quedó absolutamente sorprendida.

Karina Jelinek le pidió explicaciones al jurado. Foto: Captura de pantalla Telefe

Luego de la confirmación por parte de los tres jurados, ella felicitó al conductor por seguir en Bake Off pero no terminó ahí. Antes de retirarse le pidió explicaciones al jurado: "Quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera? Hagan un resumen", le preguntó en presencia de todos.

Mirá el video

"Yo sé que no fui la peor y tengo derecho a decirlo", arremetió Jelinek en claro desacuerdo con la decisión que habían tomado los pasteleros que juzgan cada preparación. Fue allí donde Damián Betular tomó la palabra y le expresó que "Fue mínimo, no te vas por muchísima diferencia. A tus cupcakes le faltaban relleno y decoración".