Yanina Latorre estalló de furia contra Julia Mengolini: "Tilinga de cuarta"

Yanina Latorre es una de las panelistas más picantes de la televisión argentina y no tiene miedo en dar sus opiniones e informaciones sobre los temas más polémicos que pasan en el mundo del espectáculo. En las últimas horas arremetió contra la periodista Julia Mengolini.

Julia y Yanina tienen ideas totalmente opuestas en cuanto a la política y han tenido diversos cruces. Mengolini en una entrevista que tuvo con Rosendo Grobo, ella sostuvo que "Yo tengo ideas de izquierda desde que tengo 4 años. Me incomodaba que hubiera una empleada doméstica, una mucama en mi casa. Había una diferencia de clase y eso me generaba incomodidad".

Luego agregó: "No soy comunista, y lo de la empleada doméstica era una intuición de niña. Hoy no pienso que esté mal que existan, de hecho, yo tengo una". En el programa radial que conduce la panelista de LAM, pasaron el audio y allí Latorre se expresó muy picante tras escuchar las declaraciones.

"Se dice y se desdice. Es una tilinga de cuarta. Realmente, me da vergüenza. Primero, habla de que cuando tenía cuatro años no soportaba tener una mucama porque tenía ideas de izquierda. Te aclaro, reina, ser de izquierda o de derecha no tiene nada que ver con eso", comenzó.

Además subrayó que "la señora que trabaja de empleada doméstica lo hace por un sueldo, es un trabajo tan digno como el tuyo o como las pavadas que decís en la radio, mendigándole guita a los oyentes". Pero esto no terminó ahí y Yanina siguió metiendo más leña al fuego.

"La empleada doméstica no es una figura del capitalismo. Es un trabajo digno. Hay gente que se dedica a eso, le gusta y con eso alimenta a su familia. El problema acá es que vos venís de una familia de guita y renegás de tu casa en el Lago de Bariloche y terminás hablando de diferencias de clase", comentó picante.