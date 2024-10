Mirtha Legrand y el polémico gesto que tuvo con García Moritán en un evento luego de la separación con Pampita

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain están oficialmente separados tras los intensos rumores que comenzaron semanas atrás. Se dice que no tienen contacto, de hecho la modelo se encuentra en Chile, país al que viajó en las últimas horas en medio de la polémica.

Pero la ruptura de la pareja no fue tan sencilla, ya que habría terceras personas involucradas y una fuerte infidelidad por parte del político que habría desatado la crisis. Sin embargo, Moritán salió a desmentir esto, aunque sí es verdad que ha sido foco de críticas durante estos días.

En las últimas horas dieron a conocer que Roberto estuvo en un evento con diferentes personalidades tras la confirmación de la ruptura de la pareja, y Mirtha Legrand - quien se encontraba allí - tuvo una actitud que dio de qué hablar, ya que no le dirigió la palabra. Este evento solidario tuvo como fin concientizar sobre la donanción de sangre, entre otras cosas.

En el programa "A la Tarde" hablaron sobre el evento en el que la diva de los almuerzos y el empresario estuvieron presentes: "Dicen que García Moritán fue a trabajar (al evento) y que no quiso ingresar al salón principal y de la organización evitaron a que él pasara al salón", comenzó contando el cronista.

Luego agregó: "¿Cómo le cuento esto? A una personalidad, gran figura argentina... Le dijeron, está García Moritán y quiere saludarla. Esta personalidad dijo 'ni loca, le pido por favor que no lo sienten en mi mesa' y que no quería pasar por ese pequeño salón para no saludarlo. La señora que trató de evitar la foto y que lo logró es Mirtha Legrand", cerró el periodista.