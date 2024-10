Yuyito González reveló el violento episodio de inseguridad que sufrió por su noviazgo con Javier Milei

Este viernes, Yuyito González estuvo durante unos minutos en el Cantando 2024 (América), programa en el que está participando su hija Brenda Di Aloy. Más allá de una acotada referencia a su intimidad con Javier Milei, la invitada reveló el violento episodio de inseguridad que sufrió por su noviazgo con el presidente.

Consultada por Florencia Peña sobre si a partir de su relación con el mandatario cuenta con personal de seguridad, Yuyito González confesó que cuando asiste a determinados eventos la custodian. "Tuve un episodio imprevisto en un momento", deslizó la figura de Ciudad Magazine sin dar en un principio mayores precisiones sobre la situación.

Aunque luego la novia de Javier Milei agregó: "En eventos que voy de marcas, cosas del canal o mías, y tuve ahí un problemilla, un algo, que saltaron las alarmas. A mí no me gustaría tener que cuidarme porque soy una mujer sumamente libre en el sentido del movimiento".

Profundizando en el hecho de inseguridad en cuestión, Yuyito González explicó: "Si hay algún espacio que pueda representar alguna situación de peligro, ahí necesito unn soporte, alguien que por lo menos evite que me peguen". De esta manera, la actriz dejó entrever que el episodio de inseguridad que sufrió tuvo connotaciones de vioencia física contra su persona.

El sobresalto de inseguridad que atravesó Yuyito González por su relación con Javier Milei

"Esto no debería suceder, yo no tendría que tener ningún miedo de nada y circular por la vida como lo hice hasta ahora, que hace 40 años que soy una persona pública, más de 40 años que estoy en la tele y jamás en la vida tuve ni un solo problema. Y a mí me parece que por cuestiones ideológicas la gente no tiene que pegarle a otra como sucede, pero sucede, sí, sucede", enfatizó la pareja de Javier Milei reforzando así la idea de que el hecho de inseguridad que sufrió fue delicado.

En ese momento, cuando Florencia Peña le quiso explicar a Yuyito González que es lógico que la cuide personal de seguridad por ser primera dama, la invitada retrucó: "Pero no pasa por ahí. Primero, yo no me considero primera dama. Soy Yuyito González, que fui toda la vida, trabajo en el mismo lugar de toda la vida, la televisión... A mí realmente me alarma que yo tenga que cada tanto, o en algún evento abierto, tener a alguien que 'che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza'. Me parece horrible, no debería suceder. Yo lamento que sucede, porque a mí me cercena la libertad".

Por último, sobre el hecho de tener que contar con custodia por ser la novia de Javier Milei, Yuyito González subrayó: "No crean que yo lo disfruto, para nada, no lo disfruto, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar".