Alejandro Fantino anticipó cuál será su reacción si El Trece levanta su programa

En su debut en el prime time de la televisión abierta, Alejandro Fantino está sufriendo un duro revés por el bajo rating de Por amor o por dinero, el reality que comanda en El Trece, y el conductor anticipó cuál será su reacción si los directivos del canal deciden levantar el programa.

En diálogo con móvil de LAM (América), Fantino se sinceró sobre las bajas mediciones de su ciclo: "El reality viene luchándola, luchando todos, tratando de recuperar terreno, de que se genere otro número. A uno le encantaría hacer 15 puntos, pero no se puede. Estamos en la búsqueda de un intento para que esto tenga una mejoría".

Luego, Alejandro Fantino destacó el leve repunte de sus números en su nuevo horario de la medianoche, ya sin la dura competencia en directo con Bake off famosos (Telefe). En tanto que sobre la posibilidad de que en El Trece hayan decidido bajar antes de tiempo el programa a mediados de noviembre, el conductor en un principio deslizó: "Mirá, yo no lo sé. La idea primigenia era que el reality terminara entrando diciembre".

Además, Fantino aclaró que pactó con El Trece concluir con Por amor o por dinero en diciembre porque le prometió a su esposa unas vacaciones junto al bebé que tienen juntos, como celebración de la superación de los inconvenientes que transitarton, tanto la modelo durante el embarazo, como el niño en sus primeros días de vida.

Alejandro Fantino se sinceró sobre el bajo rating de su reality

Tras remarcar su agradecimiento a El Trece, Alejandro Fantino anticipó respecto a la posibilidad de que el canal defina un precipitado punto final al reality: "Puede ser, si se dice es porque seguramente están pensando que no entre ni siquiera a diciembre".

En tanto que sobre la reacción que tendría si El Trece baja su ciclo, Fantino reconoció: "Sería mal tipo si me enojara si levantan el programa, son las reglas de juego. Parece que en esta industria se hiere el ego del conductor al que se lo levanta. Me va bien en la vida, tengo un bebé hermoso, estoy sano, tengo un canal que es mío. En el caso que no saliera, los voy a ver y los voy a abrazar y agradecer. Tengo 53 años, si no ves las cosas así, no aprendiste nada".