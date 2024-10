Nico Cotton: "La primera compu que tuve me la gané en un programa de Fantino"

El pasado 17 de septiembre se dieron a conocer las nominaciones al Latin Grammy 2024 en las que Nico Cotton figura en las categorías “Productor del año” junto a celebridades como Juan Luis Guerra, Janina Rosado, Julio Reyes Copello, Edgar Barrera y Eduardo Cabra; además participa también como “Mejor Álbum Pop Rock” por Jet Love (Conociendo Rusia) y “Mejor canción Pop Rock” por Cinco Horas Menos (Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade).

Esta es la tercera vez consecutiva que la academia reconoce a Nico entre los mejores productores del año, siendo este premio la distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina, y el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical.

Con sólo 36 años, cuenta en total con 14 nominaciones a los Latin Grammy, tres de las cuales como productor del año (2022, 2023 y 2024).

Con sólo 36 años, cuenta en total con 14 nominaciones a los Latin Grammy

A lo largo de su carrera colaboró con Maria Becerra, Cazzu, Marshmello, Manuel Turizo, Morat, Wos, Conociendo Rusia, Milo J, Elsa y Elmar, Leiva, Usted Señalemelo, Marilina Bertoldi, Ca7riel, Nicki Nicole, Tiago PZK, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Juan Ingaramo, Louta, Daniela Spalla, Miranda! y muchos otros artistas de renombre.

También fue reconocido con 7 certificaciones platino de RIAA para El Merengue de Marshmello y Manuel Turizo (x6) y Automatico de Maria Becerra, y cuenta con múltiples nominaciones a los premios Gardel.

Es importante aclarar que actualmente está terminando los discos de Cazzu y Morat. Y se encuentra trabajando en los nuevos proyectos de Aitana y Manuel Carrasco.

MDZ dialogó mano a mano con el productor en su estudio y reveló cómo fueron sus inicios en la música y palpitó la entrega de los Grammy Latinos del próximo 14 de noviembre. Nico Cottón tiene su lugar ubicado en Caballito en donde pasa varias horas del día "porque por suerte hay mucho trabajo y esta es la baticueva donde pasa todo".

- ¿Hace cuánto tenés acá?

- Dos años.

- ¿Y antes cómo era?

- Estaba en un altillo de la casa de mis viejos. Pero con la pandemia y todo me fui mudando a otros estudios, así que nada, vivía de prestado, como quien dice.

- ¿Cómo y dónde fueron tus comienzos?

- En mis viejos. Ahí grabé un montón de cosas. Era una casa que por suerte no había mucho ruido de bondis y esas cosas. Así que nada, la aprovechamos la casita de los papis. La entrega de los Latin Grammy será el 14 de noviembre.

- ¿Y cómo fue que tuviste tu primera compu?

- La primera compu que tuve me la gané en un concurso de televisión. No me acuerdo el nombre del programa, pero lo conducía Fantino. Yo era muy pendejo, me gané esa compu y empecé.

- En vez de bajarte el FIFA, te bajaste a algo para hacer música...

- En ese momento creo que ni siquiera había internet. O sea, era internet de teléfono, imagínate lo viejo que estoy jaja. Estoy hablando del año 2000, yo tenía no sé, 12. Me bajé un programita y con eso empecé.

- ¿Fantino sabe esto o no?

- No sabe, no sabe. Si me gano el Grammy, le voy a agradecer a Fantino jaja.

- ¿Cómo llegó lo de los Grammy?

- Me acuerdo la primera nominación que tuve, como en el 2018, con un proyecto de una banda independiente que yo había hecho. Y me acuerdo que tuve que copiar los CDs, porque te pedían como para inscribirlo, mandar los CDs por correo. Entonces tuve que copiar como, no sé, 15 CDs y mandarlos por un correo internacional, a Los Ángeles, no me acuerdo dónde. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y de repente, meses después, nominado ese proyecto.

- ¿Cómo te llegó la nominación? ¿Por mail?

- La van diciendo en vivo por redes sociales. Cuando vi que quedó nominado no lo podía creer. Y ese mismo año también quedó nominado un álbum que yo produje de Axel, que se llamaba Ser. Entonces tuve como dos proyectos que quedaron nominados y a partir de ahí empecé a ir como todos los años, a estar ahí involucrado, a entrevistarme más de los premios y todo. Y ahora ya van tres años consecutivos nominado como productor del año, que no entiendo qué onda, pero ahí estamos festejando.

Mirá la entrevista con Nico Cotton

- ¿Cómo fue producir "Cabildo y Juramento" de Conociendo Rusia, el disco más exitoso de los últimos tiempos?

- Yo venía trabajando antes con artistas mainstream, por ejemplo, con Axel. Y en un momento empiezo a ver artista como de esta nueva generación como Juan Ingramo, Conociendo Rusia, Louta, Wos, Cazzu, entre otros. Empiezo como a entrar en ese mundo y bueno, el Ruso ya tenía un disco que, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Conociendo Rusia, que es como un disco corto. Y yo ahí lo escucho, lo voy a ver en vivo y le escribo, le digo, "che, a mí me encanta lo que haces, juntemosnos a tomar un café o lo que sea". Y ahí empezamos a "pinponear" esta idea de trabajar juntos. Hicimos Cabildo y Juramento que la rompe y gustó mucho. Y desde ese momento empezamos a trabajar mucho tiempo juntos, hasta el disco de hoy, que se llama Jet Love, que acaba de salir hace poco. Y esos tres discos que hicimos quedaron también nominados a los Latin Grammys. Así que festejando y celebrando la música que nos unió.

- Esa esquina es un homenaje del Ruso por su cariño para con ella. ¿A qué le harías vos un disco o una canción?

- Le haría una canción a mi perro Pancho.

- ¿Te das cuenta qué canción o disco van bien?

- La verdad medio que intuís algo y sí vas viendo cuando algo es entretenido y bueno.

-¿A quién le agradeces si ganas el Grammy?

- La verdad que a todos los que siempre me bancaron y que estuvieron ahí desde el principio y que son pocos. Son pocos, pero bueno.