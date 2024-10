Yuyito González, recargada contra Mirtha Legrand: "Qué mal que está la..."

En una reciente entrevista para LN+, Mirtha Legrand cuestionó con acidez el romance entre Jaiver Milei y Yuyito González, situación que derivó en el enojo de la actriz, que no dudó en responderle filosamente a la diva.

Concretamente, cuando a Legrand le preguntaron si cree que Milei regresaría a su ciclo, la legendaria conductora respondió picante: “Ya estuvo el presidente en mi programa, no creo que vuelva. A ‘Yuyo’ la tuve sola, que todavía no salía con el presidente. Qué rara esta pareja ¿no?”.

Mirtha Legrand, filosa con el romance de Javier Milei y Yuyito González

Este martes, Yuyito González fue consultada por un móvil de Intrusos (América) sobre los dichos de Mirtha Legrand, y la novia del mandatario contestó notoriamente enojada: "A mí todo me viene bien hasta que me critican la relación. Yo creo que somos una pareja rara porque nos amamos, nos respetamos tanto, nos halagamos tanto uno al otro, que a la gente le parece raro. Parece que la gente no estuviera acostumbrada a estar enamorada, o que le diera bronca que haya gente que está enamorada".

Yuyito González, indignada con Mirtha Legrand

Redoblando su revés contra Legrand, González completó: "Qué mal que está la gente para andar vaticinando cosas horribles sobre la felicidad de otro. Estoy perdiéndole un poco el rumbo a Mirtha y cuáles son sus parámetros de raros y no raros. Todas las cosas que nos pasan en lo personal son lindas”.

Más allá de su apreciación sobre la relación entre Yuyito González y Javier Milei, Mirtha Legrand también antes había tildado de "raros" al presidente y Fátima Florez, anterior pareja del líder de La Libertad Avanza.