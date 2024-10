El desesperado pedido que Mirtha Legrand le hizo a Javier Milei

El 12 de octubre, en la "mesaza" de Mirtha Legrand estuvieron de invitados Benjamín Vicuña, Silvio Soldán, Alejandra Maglietti y el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. La noche estuvo llena de preguntas picantes y además la diva aprovechó uno de los momentos para hacerle un pedido especial al presidente, Javier Milei.

En un momento de la charla, Mirtha expresó su disconformidad con el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que decretó Javier Milei debido a que consideraba que no se estaban realizando producciones de calidad, entre otras razones. "La Chiqui", meses atrás expresó su descontento y esta vez lo volvió a hacer en vivo.

En una charla con sus comensales, precisamente con el actor Benjamín Vicuña, Mirtha expresó: "Viste que cierran o cerraron ya el INCAA...Hay que abrirlo señor presidente, no puede ser. Todos los grandes países dan dinero a los productores para que hagan cine", comenzó diciendo la conductora.

Además agregó: "Elijan a los productores, no den a cualquiera, que dicen que no devolvían el dinero. El INCAA es una pena realmente, me da mucha pena", sostuvo Legrand respecto a la decisión que tomó el Gobierno nacional con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales.

Mirá el video

De hecho, no es la primera crítica que recibe Javier Milei. En el conocido Festival de Cine de San Sebastián, Andreu Buenafuente sostuvo que "en esta edición se hará un homenaje al cine argentino, o como se conoce acá ‘la última de Darín’. El cine argentino está en peligro, hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo".