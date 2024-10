La Negra Vernaci fue operada de un tumor maligno y deslizó una inquietante declaración sobre su estado

Luego de haberse ausentado en las últimas semanas de su programa en algunas ocasiones, este viernes la Negra Vernaci reveló que fue operada de un tumor maligno, y compartió su incertidumbre por el difícil momento de salud que está atravesando.

“Me hice controles, lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Es una verg*, me quiero matar. No, no me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, explicó la conductora en su programa de Radio Pop.

Luego, la Negra Vernaci aclaró: “Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”.

Sobre el nivel de incertidumbre en el que se encuentra por su situación de salud, Vernaci remarcó: “No sé con qué me voy a encontrar de mí, no lo que me va a pasar afuera que ya más o menos me explicaron. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”.

La confesión de la Negra Vernaci antes de empezar su tratamiento de quimioterapia

La Negra Vernaci además enfatizó sobre su revés de salud: “Seguramente no vendré a laburar muchas veces, si bien mis médicos me aconsejaron que venga a laburar, que trabaje todo lo que pueda, pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no tenga ganas de que me vean”.

Fiel a su sentido del humor humor, Vernaci le pidió a La Barby: "Traeme pelucas el lunes y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte". Por otro lado, la conductora remarcó la importancia de la quimioterapia al recordar: "La quimio hace que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas".