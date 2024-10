El conocido conductor que se despidió de su programa en El Trece y explicó cuál es su destino laboral

Este jueves, el Chino Leunis se despidió de Poco Correctos (El Trece), el ciclo de la tarde que lleva más de 300 emisiones al aire. Sin embargo, el conductor contó que estará al frente de otra propuesta en el mismo canal.

Próximamente, Leunis liderará El gran premio de la cocina, el envío con el que El Trece espera remontar los números del rating de sus tardes.

Antes de la salida del Chino Leunis de Poco Correctos, el Pollo Álvarez presentó un clip con los mejores momentos de su compañero de conducción en El Trece durante más de un año. Tras las imágenes, la figura en cuestión enfatizó con emoción: "Me voy a llevar amigos de este programa, esta ha sido una experiencia muy exitosa para mi. Me siento orgulloso y honrado de todo lo que paso, de ser parte de este programa. Yo creo que na parte de mi corazón queda en este espacio".

El Chino Leunis se despidió de Poco Correctos. Foto: Captura de video El Trece.

Luego, sobre su destino laboral en El Trece, el Chino Leunis aclaró: "Voy a seguir en el canal con otro proyecto maravilloso y que el destino me puso adelante. Confío en que cuando uno hace las cosas con el corazón, lo que sucede conviene".

El Chino Leunis y un cambio de labor en El Trece

Además, Leunis remarcó: "Quiero agradecerle a toda la gente que hace este programa, me han hecho muy feliz... Cada vez que vengo al canal, vengo con alegría, me da mucho orgullo hacer lo que hago, me encanta hacer este programa. Fue un desafío para mí trabajar con noticias".

Por otro lado, el Chino Leunis destacó la generosidad del Pollo Álvarez, y aseguró que hoy culminan su labor juntos con mejor relación de la que tenían cuando comenzó el ciclo.

Finalmente, Leunis contó que después de dos años de intenso trabajo, se tomará vacaciones, para luego dedicarse a la conducción de El gran premio de la cocina, aunque antes de eso estará reemplazando durante dos semanas a Darío Barassi en Ahora caigo, siempre al aire en El Trece.