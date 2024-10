Yuyito González le contestó a Mirtha Legrand por las críticas a su relación

Yuyito González, la novia del presidente Javier Milei, fue consultada por una cronista de Socios del Espectáculo sobre los comentarios de Mirtha Legrand sobre su reciente relación, y eligió ningunear la opinión de la diva de la televisión.

Recordemos que en su momento, consultada por un cronista sobre si le gustaba la pareja del presidente, Mirtha había respondido, entre risas, que no le gustaba.

Mirtha había dicho que no le gustaba la pareja del presidente

"¿Qué opinás sobre los que no aprueban tu relación con el presidente?" le preguntó la cronista, a lo que Yuyito respondió "No sé porque ni los escucho". Luego, profundizó sobre el tema y trajo a colación los comentarios de Mirtha Legrand. Allí, la pareja de Javier Milei dijo entre risas "No sé ni me interesa".

Si bien aclaró que con ella "tiene buena onda", no le interesa lo que diga, y retrucó preguntándole a la periodista si ella le preguntaba a los demás lo que opinaban de su pareja. "Para mí no es importante, nadie que me tire mala onda es importante" cerró tajante.

Luego, contó un poco más sobre el avance de la relación, aclarando que continúan los preparativos para la mudanza, aunque aún no tiene fecha "lo tenemos preparado para dentro de no tanto". Además, desmintió que hayan hecho un gimnasio en la Quinta de Olivos especialmente para ella.

Por último, dejó una frase sobre las críticas que recibe constantemente sobre esta relación. "Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento", aunque aseguró que no tiene problemas con ello "La toxicidad afuera, no me llega. No se gasten porque no me llega nada" cerró.