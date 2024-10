El motivo por el que liquidaron al nuevo programa de Alejandro Fantino en El Trece y el humillante dato sobre su debut

Este lunes Alejandro Fantino debutó con Por amor o por dinero, su nuevo programa en El Trece, y tanto en el rating como en las redes sociales, el resultado no fue el éxito esperado.

El reality que pone a prueba la fortaleza de diez parejas generó confusiones sobre sus reglas en los televidentes, y en las redes sociales no tardaron en estallar las críticas sobre la dinámica del ciclo que lidera Fantino en El Trece.

Además, el estreno en cuestión apenas alcanzó un promedio de 5.2 puntos de rating, por lo cual quedó por debajo de la mitad del debut de Bake off famosos, que en el mismo horario conquistó 12.1 en la pantalla de Telefe.

Con el mencionado promedio que cosechó Alejandro Fantino, Por amor o por dinero no logró ubicarse entre las propuestas más vistas de este lunes en El Trece, siendo superado por The Floor, Telenoche y Ahora caigo; que lograron respectivamente 7.5, 7.0 y 6.2 puntos de rating. Pero no sólo eso, sino que una lata clásica como El Zorro humilló al flamante reality del mismo canal, imponiéndose con 6.2.

Alejandro Fantino y un debut que genera incertidumbre. Foto: Captura de video El Trece.

Mientras tanto, en las redes sociales, la producción de Por amor o por dinero cosechó elogios por el casting del programa, pero también críticas por la escasa claridad con que fueron expuestas las reglas del juego. "Amo el casting, siento que va a haber mucho quilombo de gente común y corriente", "Se ve un casting de gente que podrían ser televidentes. No son todos jóvenes, ni con aspiraciones de ser modelo"; se destacaron entre los mensajes positivos. En tanto que entre los comentarios adversos hacia el reality de El Trece que comanda Alejandro Fantino se pudo leer comentarios como: "Estoy tentado frente a la tele porque no entiendo nada. ¿Quién inventó el formato? Debería ser más fácil, la gente no quiere pensar a las 11 de la noche", "Me tranquiliza saber que no soy la única que no entendió nada", "No entendí nada pero es novedoso".

De hecho, entre los usuarios de las redes sociales que cuestionaron al reality, se destacó Ángel de Brito, que escribió: "No entiendo el reality de Fantino. Soy yo?".

Ángel de Brito se sumó a las críticas hacia Por amor o por dinero. Foto: X @AngeldebritoOk.

En la promoción de Por amor o por dinero, Alejandro Fantino había anticipado: "Un reality donde cada pareja puede gastar su premio antes de ganarlo. Cada una de las 10 parejas recibirá 50 millones pesos antes de entrar. Lo podrán gastar durante su estadía en el programa para lograr más bienestar, algunos lujos o momentos especiales, o podrán tratar de vivir con las comodidades básicas y llevarse si ganan la mayor cantidad posible de ese dinero".

La decena de parejas que compiten en el ciclo que sale al aire por El Trece convive en una zona común sin lujos, mientras que un par tiene la chance de acceder a una zona vip, agregaron en la web del canal.