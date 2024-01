Pamela David se sinceró al contar cómo inició su relación con Daniel Vila

Hace más de 14 años, Pamela David comenzaba su relación amorosa con el empresario de medios Daniel Vila, con quien la separa una diferencia de edad de 24 años y con quien tuvo a su segunda hija, Lola.



En el pase diario de su programa, Desayuno Americano, e Intrusos, la conductora sorprendió a todos con una inesperada confesión acerca de cómo fueron los comienzos de la relación, que había arrancado como un “chongueo”.

Todo surgió a raíz de que Marcela Tauro hablara de cómo fue su romance con Beto Casella. “Yo les aconsejo no hacerlo en el trabajo. A mí me pasó. Y después cuando te peleás, estás con la peor de las ondas”, explicó.



“Hace muchos años, cuando trabajaba en la gráfica, salí con alguien muy importante. Y saben con quién”, continuó la panelista de Intrusos, en el pase diario al mediodía con Pamela David en la pantalla de América.



“Mirá lo que es la vida que me enviaron a un Mundial y él me tenía que escribir las notas que mandaba. Y yo ya lo había dejado, por teléfono aparte. ¡Una guacha! Obviamente lo tenía que soportar porque me tenía que escuchar por las notas, pero no es bueno, porque después te ves. Después terminamos siendo amigos, pero no lo recomiendo”, siguió Marcela Tauro.

Ante estas revelaciones, Pamela David tomó la palabra y, además de diferenciarse de la panelista de Intrusos, sorprendió al confesar que en el inicio de su relación con Daniel Vila ambos estaban en pareja.



“Yo, al revés. Cada uno estaba en su relación y yo dije: ‘Este es el chongo ideal, porque no va a querer saber nada conmigo, solamente touch and go. Debut y despedida y chau, un besito. Y acá estamos, llevamos 14 años”, comentó. “Así que no subestimen el chongueo”, cerró.