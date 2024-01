La confesión de Zaira Nara al contar por qué tardó en blanquear su relación con Facundo Pieres

Finalmente, y después de mucho tiempo en el que era un secreto a voces al que sólo le faltaba la confirmación de los protagonistas, Zaira Nara y Facundo Pieres decidieron dejar de esconderse y blanquearon su relación.



En ese contexto, la modelo explicó, en su streaming Rumis, desde Punta del Este, los motivos por los cuales se demoró tanto tiempo en hacer oficial su noviazgo con el deportista. “A mí me gusta separar mi trabajo de mi vida íntima y personal. En momentos importantes que hay que bancar. Yo siempre estoy y mi pareja va a estar”, comentó.

Zaira Nara y Facundo Pieres.



“Para mí era todo un tema por mis hijos. La gente, para mí, estaba en segundo plano. El que se separó y tiene hijos me va a entender. Hay un tema con los hijos que, cuando ya tienen cierta edad, tenés que primero decírselo a ellos”, continuó Zaira Nara.



“Yo no estaba preparada para decírselo a mis hijos. ‘Mamá está en pareja’. O sea, mis hijos estaban, al igual que yo, haciendo un duelo que, para mí, llevaba un tiempo y para mis hijos llevaba otro. Es un tema delicado. Por eso me tomé todo el tiempo del mundo”, agregó la hermana de Wanda Nara.



En ese sentido, Zaira Nara hizo énfasis en lo poco que le importa la opinión de los de afuera, que su única preocupación era cómo iban a recibir la noticia sus hijos, Malaika y Viggo, fruto de su historia de amor con Jakob von Plessen.

“Me chupa recontra mil un huevo lo que digan los demás. Las únicas personas que me importan son mis hijos y el bienestar de ellos. Yo lo voy a hacer en el momento en el que yo sienta que mi hija está preparada para escucharlo, no cuando un conductor o un panelista me diga porque me encontraron”, sostuvo Zaira Nara.



“Fueron los dos años más difíciles de mi vida a nivel personal, a nivel carrera fueron los dos años más importantes de mi vida, pero lo que pasaba puertas adentro… Fueron dos años muy jodidos. Yo tenía que estar fuerte para mis hijos, me vieron llorar, soy una mamá real”, concluyó.