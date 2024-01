Murió Glynis Johns, actriz de Mary Poppins, a los 100 años

Este jueves 4 de enero, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Glynis Johns. La actriz tenía 100 años y se encontraba en un asilo de Los Ángeles, California. Mitch Clem, manager de la estrella de cine, confirmó su muerte y afirmó que se produjo por causas naturales.

"Se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor, lo que inspiró a millones de personas", expresó angustiado Clem al medio británico The Guardian.

Johns en "Mary Poppins". Créditos: X @DisneyReact.

Nacida el 5 de octubre de 1923 en Pretoria, Sudáfrica, Johns comenzó su carrera en la década del '30. Su primer papel en el cine fue en 1948 como la sirena Miranda. Uno de sus trabajos más reconocidos fue en Mary Poppins, en 1964, donde interpretó a Winifred Banks, la madre de Jane y Michael en el film.

La artista también participó en el musical Broadway A Little Night Music en 1973, en el papel de Desiree Armfeldt, lo que le valió un Premio Tony como mejor actriz. En este espectáculo, Glynis cantó la canción Send in the Clowns, tema musical que fue escrito por Stephen Sondheim exclusivamente para la voz de Johns. Esta canción luego la interpretó Frank Sinatra.

Glynis Johns interpretando Send in the Clowns

Cabe destacar que durante los años '50, Glynis Johns fue considerada un símbolo sexual del cine.

La actriz también trabajó para la televisión, en programas como The Roaring 20s y Glynyis, su propia comedia en la pantalla norteamericana. Sus últimas participaciones artísticas fueron a fines de la década de los '90, donde participó en el film Mientras dormías (While You Were Sleeping, título original) con Sandra Bullock y Bill Pullman, y Superstar, donde trabajó Will Ferrell. En el teatro, su último trabajo fue en la obra A Coffin in Egypt.