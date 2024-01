Romina Pereiro reveló lo que más le costó de su separación de Jorge Rial

En abril de 2019, Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron con mucho amor e ilusión, apostando a un proyecto de pareja que iba más allá de ellos dos e incluía a sus hijas. Emma y Violeta, fruto de la relación anterior de la nutricionista; y Rocío y Morena, las herederas del conductor.

Pero no pudo ser y, luego de casi tres años juntos, Romina Pereiro y Jorge Rial decidieron separarse definitivamente, luego de muchas charlas y en buenos términos. Sin embargo, la panelista de Ariel en su salsa recuerda esos momentos como muy traumáticos y dolorosos.

“Fue difícil, sobre todo por lo público. Difícil porque nos casamos con muchos deseos, mucha expectativa, nos pasaron varias cosas, pero lo que más me costó fue, obviamente desarmar toda una familia, una casa recién comprada, mucha expectativa para nosotros”, contó Romina en su paso por PH Podemos hablar.

Romina sabía que la noticia de su separación del ex Intrusos iba a generar repercusiones en los medios, pero en su momento no anticipó lo perturbador que le resultaría para su psiquis ese torbellino de cronistas que día a día hacían guardia en su casa.

Romina Pereiro y Jorge Rial con sus hijas, el día de su boda, en abril de 2019. Instagram.

“Lo que se armó mediáticamente me pasó por arriba, no lo podía manejar”, reveló Pereiro, y agregó: “Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó”.

El estrés por todo lo que su separación había suscitado era tan grande que Romina la pasó mal. Así lo recuerda ella: “Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme, mi familia, amigos, estaba ahí, protegiéndome, pero era el celular todo el tiempo, los cronistas, salía a llevar a mi hija al colegio en pijama, y tenía al notero en la puerta”.

La pareja en uno de sus viajes a El Calafate. Intagram Romina Pereiro.

La pesadilla que Romina Pereiro vivió durante su separación de Jorge Rial

“No eran irrespetuosos, yo entendía el trabajo, pero no quería formar parte de eso porque no tenía nada para decir. Eso fue lo que más me costó, el tema de mi estrés, mi ansiedad, porque nosotros no tuvimos problemas”, aseguró Romina sobre lo que debió lidiar en esos momentos, y añadió: “Fue una separación hablada y hasta muy madura de parte de los dos”.

Romina Pereiro indicó en el programa de Telefe que en esos días la afectó mucho ver a su familia sufriendo por “cosas que no tenían nada que ver con la realidad, sobredimensionadas”. “Yo no sabía de dónde sacaban. Todo el tiempo me decían ‘no aclares, no aclares’, pero se hacían como bolas gigantes”, rememoró la morocha.