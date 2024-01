Acusan a Coti Romero de romper una pareja de famosos por ser la tercera en discordia

Se terminó el amor. Ya no caminan por la misma vereda, ni se prodigan bellas palabras. Cris Vanadía finalizó su historia de más de cuatro años con la hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy. Una noticia que brotó con fuerza y que encierra un misterio.

Todo parece indicar que Coti Romero se erigió en un eslabón decisivo para la ruptura de ese noviazgo, al menos por lo que informó con total seguridad Ángel de Brito. Todo indicaría que la correntina y el conductor del streaming del Bailando transitan por un affaire.

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando la ex Gran Hermano desarrolló su performance en la pista del ciclo de Marcelo Tinelli y se fundió en un beso apasionado con Cris. Ese gesto, que podría entenderse como un pieza artística, activó las investigaciones.

Respecto a su rol y a la probable reacción de la ex de Vanadía, Constanza solicitó disculpas en una entrevista con LAM, donde explicó: “Primero quiero pedirle disculpas a Brenda, estaba marcado de muy de lejos, como hacer la seña, pero Mariano nos empujó”.

De hecho, la correntina se posicionó en el lugar de la hija de Yuyito y añadió: Me pongo en el lugar de ella y no me parece correcto, por eso le pido disculpas”. En tanto que procuró desbaratar cualquier rumor de romance con su compañero de streaming: “Somos muy amigos”.

La ex de Vanadía confirmó la separación.

Tras la palabra de Romero, Ángel de Brito tomó la palabra en el estudio y se animó a responsabilizar a la correntina de la ruptura de la pareja. “Lo que me dicen a mí, es que Cristian y Coti andan hace un tiempo. Informalmente. Se van a enojar, lo van a a desmentir, lo que quieran... No son novios, pero un ‘tuqui’, ‘tuqui’ hubo”, aseveró el conductor de LAM.