Ángel de Brito confirmó la escandalosa separación de un integrante del Bailando 2023

Esta noche en LAM (América), el conductor Ángel de Brito dio a conocer un escándalo con separación y nuevo romance entre los integrantes del streaming del Bailando 2023.

En primer lugar, Ángel comunicó la separación del locutor Cristian Vanadía, quien llevaba varios años en pareja con la modelo Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Al parecer, Cris comenzó a ser vinculado amorosamente con su compañera, y participante del certamen, Coti Romero. Incluso, el joven participó en la coreografía de ella y tuvieron un polémico beso que saldrá al aire el próximo viernes.

Cristian Vanadía junto a Brenda Di Aloy. Foto: Instagram @brendadialoy

“Lo que me dicen a mi es que Cristian y Coti andan hace un tiempo, informalmente. Se van a enojar, me lo van a desmentir, lo que quieran. No son novios pero algo hubo”, informó de Brito.

Ante las repercusiones de la noticia, fue la propia modelo la que salió a confirmar su separación con un extenso comunicado en sus redes sociales.

"Nos acompañaron en nuestro primer día trabajando juntos, vivieron nuestro noviazgo desde el día uno y muchos momentos que decidimos compartir con ustedes", comenzó expresando Brenda.

"Fue muy lindo sentir su amor del otro lado, siempre voy a agradecerles. Hoy me toca contarles algo muy triste. Decidimos poner un punto final a nuestra relación de más de 4 años. Entendimos que hoy no nos toca seguir compartiendo el mismo camino", agregó.

Para finalizar, agradeció a todos por el apoyo: "Gracias por entender. Sé que con el sostén de Dios, mi familia, amigas y ustedes voy a salir adelante".