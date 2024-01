Jorge Rial desató una polémica por su fuerte crítica a Poco Correctos, el programa de El 13

Si bien continúa de vacaciones en México con su novia, María del Mar Ramón, Jorge Rial sigue mostrándose activo en las redes sociales, donde generó una tremenda polémica por una crítica a Poco Correctos, el programa de Canal 13.



Sucede que, en las últimas horas, el conductor se hizo eco de la promoción de una entrevista que María Belén Ludueña iba a hacerle a Fátima Florez, la primera dama del Presidente Javier Milei.

La crítica de Jorge Rial a Poco Correctos, el programa de Canal 13.



“¡Exclusivo! Belén Ludueña y Fátima Florez, juntas por primera vez”, anunció el ciclo que conducen El Chino Leunis y El Pollo Álvarez en Canal 13. Esta forma de vender el encuentro no le gustó demasiado a Jorge Rial.



“¿Qué es lo excepcional del encuentro? ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó entre ellas para generar esta falsa expectativa? ¿Porque una es primera dama nacional y la otra de Capital? Mi no entender”, escribió el conductor en su cuenta de X (ex Twitter).



Esta crítica le costó a Jorge Rial un sinfín de mensajes en las redes sociales en los que le enrostraban el interminable conflicto con su hija mayor, Morena Rial, con quien se mantiene no sólo distanciado, sino peleado.

Las críticas que recibió Jorge Rial por cuestionar a Poco Correctos, el programa de Canal 13.



“Capaz te estás perdiendo algo más importante”, le escribió un usuario en referencia a una publicación titulada: “Luis Ventura se mostró muy preocupado por la situación de Morena y culpó a Jorge Rial”.



“Sabés vos de las falsas expectativas”, le comentó otra usuaria. “¿Y por casa cómo andamos?”, le preguntó otro internauta, citando otro título de una noticia: “El drama de Morena Rial: no tiene casa para vivir y alquila una habitación por día”.