Así está hoy Jorge Schubert, el galán de la TV en los '90

Si bien Jorge Schubert supo convertirse un gran galán de telenovelas en la década del 90, un día decidió dejar de lado su carrera como actor, apartarse de la televisión y comenzar una vida absolutamente bajo perfil.



Entre los grandes éxitos de su carrera en televisión, aparecen Zona de Riesgo, Mujercitas, Ricos y Famosos. En cuanto al cine, tuvo un papel protagónico en Perdido por Perdido. Al tiempo se fue a probar suerte a Venezuela, donde se destacó con María Conchita Alonso en Alejandra.



Durante el tiempo que permaneció en Venezuela conoció a quien se convertiría luego en la madre de sus cuatro hijos, una periodista que trabajaba en Radio Caracas. Hoy, tienen una familia consolidada.

Jorge Schubert.



En cuanto a su actualidad, Jorge Schubert habló en una entrevista con La Nación y reconoció que su faceta de actor “nunca se va a ir”. Sobre esto, se explayó: “El actor siempre está. En lo cotidiana me aparece todo el tiempo. Todos somos actores, en última instancia, personificando un rol que creemos ser. Desidentificarnos de ese personaje, Jorge Schubert en mi caso, es parte clave de este volver a uno”.



“No sé si esto fue consciente porque los procesos son siempre confusos. Entre lo que está muriendo y lo que todavía no nació. Vive la contradicción”, agregó luego el actor que supo conquistar al público en la década del 90.



En cuanto al cambio de vida, pasando sin escalas a un plano mucho más bajo perfil y espiritual, Jorge Schubert reconoce que el punto de quiebre fue el nacimiento de su última hija. “El amor trae información nueva o, para ser exactos, eterna. Conecta con lo trascendente y lo transitorio dejar de ser un motor. Los sueños pasan a estar adentro, no afuera. Saber, pasó a ser mi máxima pasión. Recordar, para ser también más exactos, ya que saber es recordar”, explicó.

Por último, sobre su carrera como actor, aclaró que no tiene planeado retomar la actividad, ya que prefiere abocarse a un lado literario: en 2008 escribió su primer libro (“Despertar en la tierra”); en 2011, lanzó “Morir a Tiempo”; y en 2013, “Otro punto de vista, relatos espirituales”.



“Cada vez que me meto en un libro digo que es el último. Yo me meto a hacer novelas, me va sorprendiendo. La tinta es con alma, con la vivencia. Hace siete años que estoy escribiendo este libro, una cosa de locos porque el primero lo hice en tres meses”, cerró Jorge Schubert.