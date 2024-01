Sabrina Rojas contó la verdad: por qué Flor Vigna no se relaciona con los hijos de Luciano Castro

Se activó un intercambio de opiniones públicas filoso, que posiciona en cada rincón a Florencia Vigna y Sabrina Rojas, que se encuentran emparentadas y enlazadas por compartir a Luciano Castro, una como ex esposo y la otro porque es su actual pareja.

Ese vínculo ha despertado un cortocircuito en lo que refiere a exposiciones en la televisión, principalmente en estas semanas por el reclamo de Sabrina contra el actor por un accionar con uno de sus hijos, con el que dio a entender que se comportó como un “mal padre”.

Eso originó secuelas y llegó hasta que Vigna saliera a la palestra a defenderlo con uñas y dientes. En su visita a Intrusos, la ex Combate soltó sus motivos para alejarse de los dos hijos de Castro y Rojas: “Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu”.

Una aseveración que provocó la reacción de Sabrina, que fue abordada al otro día por el cronista del ciclo de América, para conocer su visión de los dichos de la actual novia de Luciano. Sin vueltas, ni eufemismos, la rubia aclaró inmediatamente: “Esto parece una pelea de mujeres y no es una pelea de mujeres. Yo tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí quedó”.

Con la intención de evitar una confrontación, Rojas argumentó: “No tengo ganas de ponerme a desmentir, o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre, poderoso, queda en silencio”.

Y finalmente se refirió al conflicto en cuestión: “A Flor le podría contestar muchas cosas. Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos”. Una forma de lanzarle una indirecta, hasta que se sumergió de lleno en los motivos por lo que Florencia no se vincula con sus pequeños.

Rojas contó por qué Vigna se alejó de sus hijos.

"Yo sé cómo son las cosas y dije que no opinemos de lo que no sabemos porque (ella) no está. Le podría contestar muchas cosas. Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos", expresó. Y luego ratificó su visión de Luciano: "No lo acusé de mal padre. Es un papá presente. Yo lo quiero mucho".