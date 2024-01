Flor Vigna contó detalles de cómo fue trabajar con Nico Cabré: "La pasé muy mal"

Flor Vigna estuvo invitada al piso de Intrusos (América) para hablar sobre el gran momento laboral que atraviesa. La actriz y bailarina debutó como cantante y viene dando de qué hablar tras el lanzamiento de su última canción "Picaflor".

Durante la charla, también se hizo un repaso sobre su carrera como actriz. Allí fue cuando sorprendió a todos al revelar lo mal que la pasó al compartir elenco con Nicolás Cabré en la tira de Pol-ka Mi hermano es un clon (2018).

Consultada si alguna vez había salido con el actor, Vigna respondió contundente: "Me encanta que me lo pregunten porque nunca en la vida estaría con Cabré y es algo que quiero aclarar porque yo la pasé muy mal", comenzó respondiendo.

Flor Vigna y Nicolás Cabré en la ficción "Mi hermano es un clon".

"Yo estudio teatro desde los 11 años. Me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico, cuando por fin confían en mí para eso en Mi hermano es un clon, me toca un compañero que te hace todas, que si no le das bola te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo·, agregó categórica.

Sin querer dar detalles sobre lo sucedido, argumentando que todavía le falta "recorrido" en el medio como para poder decir toda la verdad, expresó: "Si vos decís de figuras poderosas 'pasó esto y esto', te dejan de llamar".

"La verdad para mí fue re feo, porque yo vi Pol-ka toda mi vida, fue el primer protagónico que tenía y yo lo admiraba un montón a él (Cabré). Y me pareció, no mal compañero, me pareció todo feo... como artista, como todo", sumó.