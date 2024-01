Flor Vigna rompió en llanto y le pidió perdón a Noelia Marzol

En la última semana, Flor Vigna estuvo en el centro de la polémica. Por un lado, presentó su tema dedicado a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, de quienes confesó que ya habían tenido un affaire cuando el conductor era su novio y compartía con Flor Jazmín su participación en el 'Bailando'.

Sin embargo, el punto central de las críticas a Flor Vigna en las redes se dio tras el tenso cruce que tuvo en la pista del certamen de baile con Noelia Marzol. La bailarina está como jurado en el reality y, en medio de una devolución, acusó a Marzol de haber sido una tercera en discordia en dos de sus relaciones. Esto provocó la ira de la bailarina, ya que su esposo y sus hijos habían ido a verla para su performance.

“Ella lo hizo para promocionar su música y lo dice y lo admite. Todas las canciones son para el ex. Y yo no tengo que ir a buscar a Flor para nada, en todo caso que venga ella a pedirme disculpas. No se metan con mi familia porque ahí hay un límite”, lanzó Noelia, mostrándose tajante contra Flor Vigna.

Noelia Marzol explotó contra Flor Vigna tras sus declaraciones

Hate en redes y arrepentimiento

Ahora, todo parece haber superado a Flor Vigna, quien fue tendencia en redes con usuarios que la criticaron con fuerza por su actitud con Noelia Mazrol. Ante esto, la bailarina se mostró arrepentida y subió un video a sus historias en donde no pudo contener el llanto. "Perdón, prometo aprender de cada error. Gracias Noelia Marzol por escucharme y aclarar todo", escribió la artista.

Además, la novia de Luciano Castro expresó: "Me quise hacer la chistosa y me salió mal. Asumo todos los errores. Ya le pedí perdón a Noe y encima ella fue hermosa, porque me escuchó, hasta me aconsejó. Creo que mi mayor error es mezclar el pasado con el presente y a veces pienso que ya me curé cosas viejas y no", se sinceró.

En las redes liquidaron a Flor Vigna por su actitud en el 'Bailando'.

