Una exparticipante de Gran Hermano le declaró la guerra al reality: "Es perverso"

A días de abandonar la casa de Gran Hermano por voluntad propia, Carla De Stéfano se paró de manos y habló pestes del reality de Telefe desde la cuenta de su negocio de decoración, repartió culpas, fulminó a los panelistas, criticó la edición del programa e incluso explicó el real motivo por el que quiso irse.

Así, luego de justificar su salida de Gran Hermano por lo angustiada que la tenía el hecho de no ver a sus hijos y a su novio, Chula dejó a todos con la boca abierta en la noche del martes, al responderle a una usuaria de Instagram que la criticó por sus actitudes en el programa.

Carla se fue de Gran Hermano asegurando que extrañaba a sus hijos y a su novio. Instagram Carla De Stéfano.

“Innecesario el bullying que le hacía a Flor...no lo tolero....bajo ningún punto dejar de lado a una persona que no te hizo nada…”, le marcó una mujer a la emprendedora de zona norte, que en vez de dejar pasar el comentario se descargó con todo.

“Estimada: Gran Hermano es un reality el cual Telefe edita para generar contenido. Según editan, tienen el poder de convertir a una persona en un ángel o un demonio. Increíble que crean todo lo que ven, y que tenga que aclararlo, denota una inocencia y credulidad propias de un niño. Es todo un negocio del canal”, arrancó.

Carla y Catalia Gorostidi, otra ex hermanita y amiga suya dentro de la casa. Instagram Carla De Stéfano.

Carla De Stéfano reveló el motivo de su renuncia a Gran Hermano

En su fuerte mensaje Carlita indicó el motivo de su paso al costado: “Mi renuncia a GH fue justamente por esas causas, además de internas bastante nefastas. Ustedes tomándose el tiempo para criticarme desde el anonimato de un celular, terminan actuando peor de lo que están criticando”.

“Esto es un negocio de venta de deco y muebles a precios increíbles”, avanzó la ex participante, y distinguió, filosa con el ciclo y al límite con los panelistas: “Lo de GH es un programa de televisión perverso que les vende lo que ustedes consumen claramente y los manipula con opiniones de seudo analistas, como ex vedettes, travestis, ex botineras y demás, que forman vuestras opiniones”.

El fuerte descargo de Carla De Stéfano contra Gran Hermano.

“Apeló con este mensaje a un análisis razonable de su parte. Saludos”, cerró Carla De Stéfano, al hueso como nunca, declarándole la guerra de esta manera a la producción del reality que vio con muy malos ojos su decisión de irse antes de tiempo y por su voluntad.