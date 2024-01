Escándalo: Daniel Fanego comparó a Javier Milei con Adolf Hitler

En medio del debate por la ley ómnibus en el Congreso, cientos de referentes de la cultura argentina vienen mostrando su rechazo afirmado que "la industria está en peligro". Actores, directores, productores, músicos, técnicos y demás protagonistas de universo cultural del país se mostraron preocupados por la situación.

En este contexto, el actor Daniel Fanego dialogó con MDZ Radio sobre el DNU y la ley ómnibus. Al comienzo de la charla marcó claramente que esta ley es un "ataque a la cultura" de parte del presidente Javier Milei.

"Si discriminamos cada punto, claramente el ataque es a la cultura. La cultura es parte del cuerpo identitario de una sociedad. Es necesaria para que esa sociedad tenga cohesión, para que esta sociedad tenga empatía. Estamos ante un ataque... como si yo ataco tu casa, te rompo tus fotos, tus cartas familiares; elimino los vínculos que vos tenés. Hay algo muy íntimo que se rompe cuando atacás la cultura", expresó.

Daniel Fanego.

Luego, responsabilizó a "gran parte del periodismo" de la situación actual. "El periodismo a lo largo de los últimos 15 años no se ha dedicado a otra cosa que a hablar de los ñoquis kirchneristas. Gran parte del periodismo, lamentablemente. Hoy yo no escuché una sola voz del periodismo argentino que se levante contra la censura que implica que uno no pueda hablar mal de un gobernante. Se ha decidido otorgarle la suma del poder público al presidente, desde Juan Manuel de Rosas que eso no pasaba. No escuché a un solo periodista pararse y decir esto es un atentado contra la República", comentó Fanego.

"Pero del kirchnerismo se han dicho cosas horrorosas. ¿Por qué estaría mal ser kirchnerista? O es de poca memoria que tienen los periodistas que en este país no se pudo pronunciar la palabra Juan Perón y Eva Perón, o no se podía cantar la marcha peronista porque estaba prohibida", agregó sobre el ataque permanente que según el actor sufre el kirchnerismo desde los medios de comunicación.

Javier Milei.

"¿Dónde nace la violencia? ¿Dónde nace la grieta? Porque pensar diferente no es establece una grieta. Vos y yo podemos pensar distinto, y está muy bien que así sea. Lo maravilloso es que si vos y yo pensamos distinto podemos tener un diálogo. Pero a mí me parece que no viene por ahí la cosa. Hay un ataque definido a la cultura porque la cultura en este momento se está manifestando", comentó.

Acto seguido, salió en defensa de Adrián Suar, tras los ataques que recibió por parte del presidente Javier Milei luego de que el productor se mostrara en contra de la ley ómnibus durante su visita del pasado sábado al programa de Mirtha Legrand. "Un gran productor argentino de audiovisual ha sido calificado por parte del presidente de la Nación de producir programas que afectan a los niños. Un tipo que realmente se ha cuidado muchísimo de meterse en política partidaria de ningún tipo a lo largo de todos estos años. Una persona que ha dado trabajo en la televisión, que ha cambiado el lenguaje televisivo. Y hoy fue atacado en las redes por el propio presidente de la Nación y todos los trolls. Una barbaridad. Me estoy refiriendo a Adrián Suar", enfatizó.

Por su parte, dejó en claro que este DNU y la ley ómnibus son inconstitucionales y que son un claro ataque al sistema democrático: "¿Hace falta realmente un Decreto de Necesidad y Urgencia con la cantidad de artículos que se metieron por la ventana para gobernar el país? Suponete que se apruebe ¿cuánto tiempo va a durar? Porque puede venir otro gobierno y hacer exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo caminamos hacia el futuro con este tipo asonada? Esto es un golpe de estado. Esto es un autogolpe que da el gobierno".