Flor Vigna reveló desde qué año ella cree que Nico Occhiato sale con Flor Jazmín Peña

El 2024 inició con la confirmación de unos de los romances más esperados del mundo de la farándula: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, quienes desde hace tiempo sostenían fuertes chispazos, oficializaron su historia de amor desde la playa y dándose apasionados besos en Nadie dice nada, el programa que conducen por Luzu TV. Esto, de manera indefectible, hizo que todos los cañones apunten hacia Flor Vigna, ex del productor.

Después de casi cinco años de rumores y diferentes versiones encontradas, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron estar en pareja. Las versiones comenzaron a darse en 2019, desde el Bailando de aquella época que justamente consagró como campeona a la dupla, con Flor Vigna como finalista de aquella temporada.

En ese entonces ya se hablaba de una conexión entre los jóvenes y muchos tildaban a la actual pareja de Luciano Castro de "loca", ya que en ese momento estaba en pareja con el productor de Luzu y se decía que sus celos hacia la bailarina de él (la influencer, que además era su amiga) eran infundados.

Pero este viernes en LAM mostraron una nota con Flor Vigna, quien actualmente ocupa una silla dentro del jurado del Bailando (reemplaza a Pampita, quien está de vacaciones), donde la bailarina habla de Occhiamín y su visión de la pareja.

"Para mí era obvio desde que bailaban acá, yo lo dije desde el día uno. Para mí son una pareja muy linda que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo, porque al trabajar juntos todo el tiempo se van a ir haciendo más simbiosis", comenzó diciendo, dando a entender que todo surgió desde aquel Bailando 2019 donde ella celaba a Nico Occhiato.

Luego aclaró: "Ahora ya no lo siento tanto como en ese momento, pero lo puedo entender. Viste que somos muy parecidas con Flor, fuimos amigas y no es que pasó algo malo para que dejáramos de ser amigas, si no simplemente la vida".

Flor Vigna opinó sobre el romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

"En su momento era todo muy power en el show. Por ahí el me decía algo y después pasaban otras cosas, que sé yo. Yo creo que todos nos guardamos algo adentro, y hoy los protagonistas de su historia son ellos y hay que dar vuelta la página", cerró Flor Vigna.