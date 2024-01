Fernando "Flaco" Pailos: "Nos hemos convertido en una sociedad medio intolerante"

Este verano, la Ciudad de Mendoza trae nuevas propuestas culturales y este año realizará por primera vez la temporada de Humor de Verano Mendoza 2024, un ciclo que contará con distintos cómicos del país y que se desarrollará durante todo el mes de febrero.

Fernando "Flaco" Pailos; Hugo Varela; Sole Macchi; y Federico Cyrulnik dirán "presente" en el Teatro Mendoza y desplegarán todo su humor. Las entradas ya se encuentran a la venta y se pueden conseguir a través de la página EntradaWeb.

"El bufón del pueblo" se estrenó en Mina Clavero, Córdoba, este 2024. Créditos: Gentileza Prensa.

El encargado de abrir esta temporada de humor en la provincia será el "Flaco" Pailos, que regresa a Mendoza después de cinco meses de su última presentación El Flaco Pailos, 40 años de shows. En esta ocasión, Pailos viene con El bufón del pueblo, un nuevo show donde el cómico le propone al público reírse de sí mismo. Chistes e historias actúan como espejos que nos permiten encontrarnos y disfrutar de risas sin parar. El actor se presentará el día domingo 4 de febrero a las 21.30 H., en el teatro mencionado anteriomente.

Antes de subirse a las tablas del espacio cultural citadino, el "Flaco" Pailos dialogó con MDZ Show y nos habló sobre este reciente espectáculo y de su vida como humorista en estos 40 años de carrera.

Pailos será el primer artista en presentarse en el Teatro Mendoza por esta temporada. Créditos: Gentileza Prensa.

- ¿Qué es para vos el humor?

- Hay un dicho que yo no se si lo soñé, inventé o leí, dice así: "Si la imaginación consuela a las personas de lo que no son, el humor los consuela de lo que realmente son". El humor yo creo que es eso. El humor sana, cura enfermedades, levanta el ánimo. Y los argentinos somos especialistas en esto. En un show le decía a la gente: "Tengo dos noticias, una buena y una mala para todos los argentinos. La buena es que los argentinos sabemos reírnos de nuestras desgracias y la mala es que este año nos vamos a cagar de risa". Siempre hemos sido expertos en reírnos de nosotros.

- Desde muy chico contabas chistes y hacías, y continúas haciendo, reír a todos. ¿Qué significa para vos llevar 40 años sobre las tablas?

- Es muchísimo. La verdad es que a mí me surgió hacer ese espectáculo de los 40 años cuando a fines de 2022 nos juntamos con unos amigos, que ellos empezaron en la música como yo y después cada uno se dedicó a otra cosa. Éramos cuatro, cinco y me dice uno "¿te das cuenta, Flaco, que pasaron 40 años que vos estás arriba de los escenarios?", porque arranqué en 1982. Salí de ahí y dije "lo tengo que festejar". Para mí es importantísimo. Son mejores los momentos que he vivido en estos 40 años arriba del escenario que los malos, que, prácticamente, no ha habido nada trágico en mi vida como artista. Siempre ha sido tratar de mejorar y cuando las cosas no salían muy bien, cambiar y buscar un rumbo nuevo y por suerte lo encontraba y resultó en todo esto.

- Haciendo un balance de toda tu carrera como artista, ¿qué te gusta más? ¿Hacer música o hacer reír a la gente?

- Son más de 30 años haciendo humor, y para mí el tema de la actuación arriba del escenario contando chistes con personajes me gusta mucho. También me gusta combinarlo con la música, que lo le hecho tocando con músicos que me acompañaban. Es una conjunción muy linda. Fernando lleva más de 40 años haciendo humor y música. Créditos: Gentileza Prensa.

- Se viene la temporada de humor en Mendoza y a vos te toca la tarea de abrir este ciclo. ¿Qué esperas en esta primera fecha y qué significa para vos?

- Este show nuevo, lo empecé este año, lo estoy haciendo en Mina Clavero, que es el único lugar donde hago temporada este año. Fue raro que me llamarán para estar en Mendoza, porque nunca había ido en temporada a la capital de Mendoza. Yo viernes y sábado no podía y me propusieron domingo 4 y dije que sí porque bueno, Mendoza siempre fue especial para mí. Años que voy a Mendoza, no solamente a Capital. El año pasado estuve en Rivadavia, Tunuyán, San Rafael, en varios lugares del interior de Mendoza y ya me adoptó Mendoza, hace mucho tiempo. Para mí, es como ir a una casa más. Me siento tranquilo, tengo mi público, siempre me acompaña. Tengo muchas expectativas con este unipersonal nuevo. Espero que le guste a la gente el show.

- ¿Cuándo nació El bufón del pueblo y qué tiene de nuevo este show que traes a Mendoza?

- La consigna de este show es reírse de nosotros mismos. Yo hablo en mi show de reírnos de nuestras características, tanto físicas como ornamentales o de los que nos rodea y lo que somos, nos permite ser un poco más abiertos al resto. Porque nos hemos convertido, un poco, en una sociedad medio intolerante, hay mucha división, la famosa grieta. Yo en este espectáculo cuento que nací rubiecito, de ojos claros y naricita respingada y a medida que fui creciendo me convertí en un flaco alto de lentes y ahí empecé a sufrir el famoso, pero que no existía esa palabra en esa época, bullying. Yo cuento un poco eso, de cómo con mis características físicas yo me empecé a reír de mi mismo y de aceptarnos como somos. Todo este show dura un poco más de una hora y es muy gracioso, con historias que realmente me pasaron y muchos chistes. Este espectáculo debutó hace poquito, en enero, en Mina Clavero. El cómico reconoce haber tenido que adaptar su humor a la actualidad. Créditos: Gentileza Prensa.

- Antes los referentes del humor eran Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Minguito, por nombrar algunos. Hoy, el humor cambió y muchas de las cosas que hacían reír a varios antes, ahora se ponen en tela de juicio ¿Qué extrañas del humor de antes?

- Lo que pasa es que eran distintos contextos. Yo cuando empecé a hacer humor en los años noventa, que yo tenía un trío que se llamaba "Los Viejos Pescados", estábamos acostumbrados a los bares y los boliches. En una época contaba que en los bares y los boliches la gente está tomando algo y vos podés decir cualquier barbaridad, cualquier cosa, y la gente se ríe; un poco lo que vino a rescatar el stand up. Me tuve que ir adaptando, porque me acuerdo la primera época donde me tuve que aggiornar que fue con las malas palabras. En un bar, vos podés decir cualquier barbaridad y nadie dice nada, pero en un teatro, donde la gente paga una entrada, se sienta para verte a vos y ahí me tuve que adaptar. Yo antes te decía cinco "cul*****" en un chiste, porque a la gente le encantaba, y me di cuenta que en el teatro es distinto. Entonces bueno, tuve que empezar a buscarle la forma. Cambiaron muchas cosas y yo me aggiorné.

- ¿Existe un público de algún rango etario en específico que vos lo veas como "favorito" porque te sentís cómodo haciendo tu show?

- Es una cosa rara la que me pasa a mí, porque yo ya contabilicé tres generaciones. Yo cuando empecé a hacer humor en los noventa, la gente que me iba a ver, como era en los boliches, era un target de 25, 35 años. Cuando paso al teatro, empezó a ir gente más grande. Pero también me decían que era muy raro ver gente tan joven haciedo cola en un teatro. En Carlos Paz pasaba eso, iban chicos de 15, 20 años porque escuchaban el CD que compraba el padre y les gustaba el humor que hacía yo. Entonces, mucha gente se prendió. Muchos de esos chicos se casaron y tienen hijos. El año pasado me encontré a un chico que tenía 16 años y me para en la calle y me dice "Flaco, vos estuviste en mi Bautismo" y yo lo miraba y no entendía nada, y él me decía "¿vos te acordás? Mi viejo te contrató para el Bautismo mío y para una fiesta que armó para que vos animaras a la gente". Y después me dijo: "yo cuando me volví más grande, le robaba el CD a mi viejo y bueno, después te empecé a seguir". Yo creo que tengo un target de muchas edades.

- ¿De qué tema no harías nunca humor?

- El tema de la discapacidad, por ejemplo, no solamente de los chicos, sino de los grandes también. Quizás con eso, pero yo creo que todo tiene su vuelta humorística y en este espectáculo yo lo tomo así, todo tiene su vuelta humorística pero por el lado de uno.