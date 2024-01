Quién es el actor de Euphoria que habría roto con su pareja por segunda vez

El 2023 fue un año lleno de separaciones que nadie se esperaba: Rosalía y Rauw Alejandro; Joe Jonas y Sophie Turner; Dua Lipa y Romain Gavras, entre muchos más.

El 2024 comenzó y ya habría una nueva ruptura en el mundo del espectáculo: el actor de Euphoria Jacob Elordi y la youtuber Olivia Jade Giannulli. Según el medio estadounidense Us Weekly, la pareja habría roto por segunda vez.

Jacob Elordi junto a Olivia Jade Giannulli. Créditos: X @cinema1985.

Su historia de amor comenzó en diciembre de 2021, momento donde fueron vistos por primera vez en público. La primera vez que la pareja fue vista en público fue en diciembre de 2021, un mes después de que Elordi terminara con la modelo Kaia Gerber.

No obstante, recién en mayo de 2022, se pudo confirmar que estaban saliendo. Aunque el "felices por siempre" no duró por mucho tiempo, ya que en agosto de aquel año la pareja terminó. Según la revista, Jacob Elordi "no estaba buscando una relación seria en ese momento", aunque "disfrutaban pasando tiempo juntos".

El trabajo más reciente de Elordi fue en la película "He Went That Way", que se estrenó el pasado 5 de enero.

Un mes después, en septiembre, la pareja se dio una nueva oportunidad, cuando fue vista en las calles de Los Ángeles, California. De hecho hicieron varios viajes juntos. "Se han estado acercando nuevamente durante el último mes o dos y han viajado bastante juntos", dijo una fuente cercana de los jóvenes a este medio. Al parecer, disfrutaron de días de descanso Nueva York e Italia.

Sin embargo y pese que ellos nunca han confirmado de manera oficial que mantenían una relación sentimental, la pareja habría decidido terminar definitivamente luego de darse esta última oportunidad, según el medio mencionado anteriormente.