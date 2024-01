La incómoda pregunta de Tini Stoessel a su hermano Francisco que lo descolocó

Acostumbrada a protagonizar cientos de polémicas sobre su privacidad, a ser el blanco de inquisitorias constantes sobre sus movimientos cotidianos o respecto a su corazón. Tini Stoessel se cambió de bando y ejecutó un arrinconamiento a su hermano Francisco.

La cantante visitó el piso de Rumis, el streaming que conduce Zaira Nara en Punta del Este, donde soltó todo tipo de revelaciones, como la famosa frase que replicó en miles de direcciones y que se transformó en una tendencia planetaria: “Yo no me cargué ninguna familia”.

Además de tratar de contar su verdad del comienzo de su noviazgo con Rodrigo de Paul con el objetivo de desligarse de ese mito que refiere a que todavía seguía vigente el matrimonio con Camila Homs, la artista también generó un episodio increíble con su hermano.

Fran atraviesa por diversos rumores sobre su vida amorosa, uno de los cuales lo vinculaba con Julieta Poggio. En definitiva, Tini direccionó su mirada a su familiar y sin anestesia le ejecutó una pregunta híper incómoda al aire: “Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?”.

El joven esquivó la propuesta con un simple “era un amor de verano” y luego aseguró. “No estoy de novio”. Lejos de culminar con el tema muy privado, Tini redobló la apuesta como buscando una respuesta filosa y le retrucó con ahínco: “¿No estás de novio?”.

A pesar de la negativa de Fran, la cantante aceleró de nuevo: “Pero estás casi, digo, ¿cómo viene?”. A pesar de evitar ponerle un nombre específico a la mujer, el hermano de la famosa argumentó: “Prefiero no apresurarme y que no me ganara la ansiedad”.

Tini apuró a su hermano Fran.

En ese interín, Cachete Sierra expuso que Fran le había confesado que jamás se sintió enamorado y le preguntó a la cantante si alguna vez lo vio en ese estadío del corazón, ante lo cual aseveró: “Sí, lo vi enamorado de una chica que le partió el corazón”.