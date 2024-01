La madre de Cami Homs, furiosa con Tini Stoessel: "No me hagás calentar"

Luego de las repercusiones que generó la entrevista que dió ayer Tini Stoessel en el programa de streaming Rumis, donde se refirió a los inicios de su relación con Rodrigo de Paul y afirmó "Yo no me cargué ninguna familia", fue la madre de Camila Homs quien salió responderle a la cantante.

"Esa no es Tini, perdoname", respondió Liliana Fontán ante la consulta de un movilero de LAM (América). "No me hagas calentar, que ya bastante mal... hoy tuve un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelotudez", agregó visiblemente enojada.

Finalmente, volvió a escuchar un fragmento de la entrevista donde Stoessel defiende su versión de lo ocurrido: "Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile", expresó.

"Qué lindo, qué bueno que tenga ese pensamiento, decile", insistió irónica Fontán. "Una copada... no digo nada chicos, no digo nada. Si no hablé hasta ahora, no voy a hablar ahora, ya está", cerró la conversación.

Recordemos que la relación entre Tini y de Paul se confirmó en abril de 2022, cuando varios medios filtraron unas fotos de ellos juntos de vacaciones en España. Habían comenzado a salir a fines del 2021. La entonces pareja fue descubierta en Nassau Beach Club, un exclusivo all inclusive de Ibiza.

Finalmente, y tras un año y medio de noviazgo, ambos anunciaron en sus redes sociales la separación de manera conjunta.

Las durísimas declaraciones de Tini Stoessel

"Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede", comentó la cantante en su defensa, tras la polémica separación con el futbolista.

Luego, se mostró molesta con las acusaciones que recibió: "Estoy harta de que me vengan con el tema porque no tengo nada que ver. No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui".