Las durísimas declaraciones de Tini Stoessel sobre su vínculo con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel rompió el silencio en relación a los inicios de su romance con Rodrigo de Paul. La cantante de 26 años estuvo invitada al programa de streaming Rumis, allí declaró contundente: "Yo no me cargué ninguna familia", en relación al vínculo matrimonial que mantenía el jugador con la modelo Camila Homs.

"Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede", agregó la cantante en su defensa.

Luego, se mostró molesta con las acusaciones que recibió: "Estoy harta de que me vengan con el tema porque no tengo nada que ver. No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui".

Recordemos que la relación entre Tini y de Paul se confirmó en abril de 2022, cuando varios medios filtraron unas fotos de ellos juntos de vacaciones en España. Habían comenzado a salir a fines del 2021. La entonces pareja fue descubierta en Nassau Beach Club, un exclusivo all inclusive de Ibiza.

Finalmente, y tras un año y medio de noviazgo, ambos anunciaron en sus redes sociales la separación de manera conjunta.

Tini y Rodrigo.

"Quiero contarles que decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas", compartieron en sus respectivos perfiles en agosto del 2023.