Soledad Aquino confesó qué va hacer cuando se cruce a Milett Figueroa en la boda de Cande Tinelli

Se aproxima un evento mayúsculo, lleno de estímulos y simbología, de esos que marcan un antes y un después en la vida. Con toda la expectativa lógica, Cande Tinelli transita por unos meses de mucho nervios por la inminente boda que celebrará con Coti Sorokin.

La madre de la famosa también transita por un presente de emociones fuertes, por todo lo que implica este paso enorme que ejecutará su hija. Además de las vibraciones especiales, Soledad Aquino también se enfrentará a una situación muy especial en esa boda.

Resulta que esa celebración podría constituirse en la primera vez que conozca a Milett Figueroa, la actual novia de Marcelo Tinelli. Más allá que Soledad ya ha caminado por esos terrenos con Paula Robles o Guillermina Valdés, esta oportunidad acarrea factores muy singulares.

Cande se casará a fines de febrero con Coti.

Por eso, Aquino se animó a revelar la postura que adoptará en ese momento crucial, en ese instante en que salude por vez primera a la peruana. Con mucha honestidad, la blonda describió el accionar que llevará a cabo en una entrevista con Tomás Dente.

Tras la pregunta del periodista, la primera esposa de Tinelli respondió con naturalidad y mucha sinceridad: “Normal. Yo no la conozco, pero normal. ¿Cómo va a ser?”. Una frase que encierra una vibra positiva, así como un cierto dejo de incomodidad.

Soledad Aquino reveló qué hará cuando se cruce a Milett en la boda de su hija.

En cuanto a lo que piensa del casamiento de Candelaria, Soledad opinó: “Aunque en realidad no me lo esperaba tan formalmente. Ahora los chicos no se casan como en mi época. Se pierden todo previo, el casamiento, pero ellos lo van a llevar a cabo. Es importantísimo. Estoy muy nerviosa”.