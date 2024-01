La dura opinión de Soledad Aquino sobre un posible embarazo de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli

El amor se despertó inesperadamente en Marcelo Tinelli, que volvió a apostar por ese sentimiento y por construir una pareja, tras la mediática separación de Guillermina Valdés. El conductor disfruta de las mieles del enamoramiento con Milett Figueroa, esa peruana que conquistó su corazón.

Envuelto en un ritmo vertiginoso, los novios ejecutan pasos agigantados, como compartir tiempo con las familias, vacaciones conjuntas y muchos posteos llenos de sentimentalismos. Ahora, surgió el rumor de un proyecto serio de Marcelo de convertirse en padre nuevamente.

Resulta que le preguntaron si existe la posibilidad de transitar por un embarazo con Milett y lejos de esquivar la incomodidad, el famoso respondió con mucha naturalidad: “Sí. No lo descarto hoy. Pero es muy reciente todo, nos estamos conociendo”.

Esa frase generó revuelo y viajó a rápida velocidad por los medios y las redes sociales. Así, Soledad Aquino, la primera esposa de Tinelli y madre de Candelaria y Micaela, opinó de esa posibilidad, que infiere convertirse en padre a sus sesenta y dos años.

En una entrevista con El run run del espectáculo, el piso le preguntaron: “¿Te lo imaginás de nuevo papá?”. Frente a ese tópico, Soledad soltó una definición picante, bastante tajante al manifestar: “Es un hombre grande, a mí no me parece, pero puede hacer lo que quiere”.

Entonces, Lío Pecoraro intentó ahondar y le redobló: “¿Te parece que ya no daría que sea padre?”. Así, Aquino frenó el acelerador y argumentó con mayor profundidad su postura y sostuvo: “Yo pienso en general, para dar amor siempre hay tiempo”.

Tinelli contó que podría ser papá con Milett.

En cuanto a su lectura de Milett Figueroa como mujer, Soledad exteriorizó:‘Milett es monísima, no la conozco, tampoco le pregunto a mis hijas, porque no soy chusma. Es parecida a Guillermina, tiene un aire, la sonrisa, el look, flaca, pero siendo latina es más pulposa”.